Google wciąż wierzy w swój portal społecznościowy

Google wielokrotnie próbowało swoich sił jeśli chodzi o portale społecznościowe, ale żaden projekt dotychczas nie odniósł sukcesu. Firma wciąż jednak wierzy w Google+.

Zdjęcie Google+ to mało popularny portal, choć prawie każdy ma w nim konto /materiały prasowe

Na oficjalnych profilach Google+ na konkurencyjnych portalach społecznościowych pojawił się wpis, który sugeruje, ze gigant z Mountain View ma poważne plany dotyczące swojego. Firma szuka bowiem beta testerów, którzy będą sprawdzać nowe funkcje i raportować swoje doświadczenia ze zmodyfikowanym interfejsem.

Wymogi? Kandydat musi być osobą aktywnie publikującą na Google+, zmotywowaną do zgłębiania tajemnic portalu i uczestniczenia w dyskusjach, a także posiadać chęć do dostarczania możliwie najlepszego feedbacku. Nie wiadomo, czy jest to zajęcie w jakikolwiek sposób wynagradzane, ale jeśli ktoś tak czy inaczej byłby zainteresowany, może zgłosić swoją kandydaturę przy pomocy specjalnego formularza.

Google+ ma stosunkowo dużą liczbę użytkowników, a to za sprawą automatycznego łączenia portalu z kontem Google, jednak ilość aktywnych osób jest znikoma i póki co nic nie wskazuje na to, aby miało się w tej sprawie coś zmienić. Jak widać, Google wciąż jednak wierzy w projekt i planuje wprowadzać duże zmiany, mające uczynić Google+ produktem bardziej konkurencyjnym dla Facebooka.