Głośnik Amazon Echo może służyć jako podsłuch

Popularny głośnik może zostać zhackowany w ciągu chwili, a wszystko co odbywa się w jego otoczeniu może być transmitowane do osób trzecich.

Mark Barnes, jeden z brytyjskich specjalistów od bezpieczeństwa sieciowego, ostrzega, że głośniki Amazon Echo można bardzo łatwo zhackować i przejąć nad nimi kontrolę. Co najważniejsze, właściciel może wcale o tym nie wiedzieć, ponieważ przesyłając sygnał do cyberprzestępcy, głośnik działa normalnie i nie daje żadnych niepokojących oznak.

W tym czasie, ktoś niepożądany może słyszeć wszystko co dzieje się dookoła i sterować funkcjami głośnika. Na to zagrożenie najbardziej narażone są egzemplarze z 2015 i 2016 roku. Nowsze urządzenia nie mają już tej luki.



Powyższy przypadek tylko utwierdza w przekonaniu sceptyków, którzy uważają, że interaktywne głośniki to ostateczne narzędzie do odebrania jakiejkolwiek prywatności. Niestety, w tym rozumowaniu jest wiele racji, ponieważ jakkolwiek tego typu urządzenia byłyby zabezpieczone, zawsze znajdzie się sposób, aby ktoś niepożądany słyszał wszystko co dzieje się w domu właściciela.