Facebook pracuje nad własnymi interaktywnymi głośnikami

Rynek asystentów głosowych jest obecnie w rękach trzech firm: Amazonu, Google i Apple. Wkrótce może się to jednak zmienić, ponieważ do gry wkracza internetowy gigant - Facebook.

Zdjęcie Facebook będzie mógł wiedzieć jeszcze więcej o życiu użytkowników /AFP

Jak informuje serwis DigiTimes, portal marka Zuckerberga planuje z impetem wkroczyć w świat interaktywnych głośników. W przygotowaniu są podobno dwa modele o roboczych nazwach Fiona i Aloha. Mają to być urządzenia wyposażone nie tylko w mikrofon i głośnik, ale też dotykowy wyświetlacz.

Reklama

Dzięki obecności kamery, urządzenia będą mogły służyć także do prowadzenia wideorozmów, a także rozpoznawania twarzy użytkownika. Wszystko wskazuje więc na to, że będą to sprzęty dużo bardziej zaawansowane niż rozwiązania od Google czy Apple.



Nie da się ukryć, że taki "szpieg" w domu pozwoliłby Facebookowi gromadzić jeszcze więcej informacji o użytkowniku, ostatecznie czyniąc portal najbardziej kompletną bazą danych o naszym życiu.