Elon Musk zajmie się produkcją słodyczy

Założyciel Tesli i SpaceX ma głowę pełną pomysłów, co udowodnił już nie raz. Kolejny projekt, nad którym podobno pracuje, to firma produkująca słodycze.

Elon Musk ma kolejny pomysł na biznes

Na oficjalnym profilu na Twitterze Musk napisał krótko: "Startuję z firmą słodyczową i to będzie coś niesamowitego". Tak naprawdę to jedyne co aktualnie wiemy o nowym projekcie ekscentrycznego miliardera, jednak można przypuszczać, że nie będą to zwykłe słodycze, a coś, czego jeszcze nie ma na rynku.

Szczegóły zapewne poznamy wkrótce - Musk jest znany z chwalenia się swoimi pomysłami w mediach społecznościowych, więc na pewno ujawni więcej informacji i tym razem.

Przypomnijmy, że CEO Tesli ma już na koncie kilka oryginalnych biznesów, które odniosły sukces. Jednym z ostatnich są miotacze ognia. Początkowo nikt nie wierzył, że szalony pomysł zostanie zrealizowany, jednak już kilka miesięcy po zapowiedzi, należąca do Muska firma Boring Company rozpoczęła sprzedaż zabawki. Wszystkie egzemplarze (20 tysięcy sztuk) zostały wyprzedane w zaledwie kilka dni.