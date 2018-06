Cyfrowy Polsat wyłączy pięć kanałów SD od Discovery

Do redakcji docierają informacje wg których piątego czerwca br. dojdzie do sporych zmian na transponderach platformy Cyfrowy Polsat. Operator przygotowuje się do wyłączenia pięciu kanałów SD od Discovery Communications: Discovery Channel, Discovery Science, TLC, ID oraz DTX. A być może to nie wszystko i tego samego dnia Cyfrowy Polsat pozbędzie się jeszcze dwóch innych dubli SD.

Piątego czerwca wyłączone mają zostać wersje SD kanałów należących do Discovery Communications:. Cztery ze stacji są nadawane z tp. 74 (12,188 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) i są to: Discovery Channel, Discovery Science, TLC oraz ID. Piątym byłby DTX, którego przekaz jest prowadzony z tp. 112 (10,758 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK).

Reklama

Wszystkie te stacje dostępne są w ofercie platformy w jakości HD, więc zmiana dla abonentów będzie praktycznie nieodczuwalna ponieważ odpowiedniki HD dostępne w wyższych pakietach zostaną przeniesione do niższych pakietów.



Warto przypomnieć, że już 29 maja na transponderze platformy nc+ nr 13 o częstotliwości 11,449 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK pojawiły się zdublowane przekazy dwóch stacji HD od Discovery: Discovery HD i ID HD (więcej informacji). To umożliwia ich zdublowanie na liście operatora. Taki dubel dla DTX HD pojawił się kilka miesięcy wcześniej.

Aby przeprowadzenie operacji było możliwe - musiałyby pojawić się jeszcze podobne duble na transponderach Cyfrowego Polsatu dla Discovery Science HD (transponder nr 79 o częstotliwości 12,284 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) i TLC HD (transponder nr 120 o częstotliwości 10,911 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Wtedy wszystkie odpowiedniki SD 5 czerwca mogłyby zostać zastąpione w EPG Cyfrowego Polsatu na odpowiedniki HD (pozycje: 73, 46, 76, 75 i 100).



Może to być część większej operacji, gdyż jak wiadomo do wyłączenia z transponderów Cyfrowego Polsatu są też przekaz SD Polsat Viasat Nature (kanał zgłasza się jako test vn, ale jeszcze jest nadawany) oraz plansza testowa, która została po Boomerang w SD (Test b, więcej informacji), ale poza tym wypaść mogą także Fox Comedy i NatGeo Wild w SD.



Wszystkie te serwisy pochodzą z tp. 74 (12,188 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Dla nich jednak musiałyby dopiero pojawić się duble HD na transponderach, w przypadku NatGeo Wild HD jest to transponder nc+, a jeśli dubla nie włączono teraz przy okazji dodawania go dla serwisów od Discovery, to być może dla tych stacji wersje SD zostaną wygaszone nieco później.



Operacja dałaby Cyfrowemu Polsatowi znaczące oszczędności miejsca - na tp. 74 jest już ok. 2,25 Mbit/s wolnego miejsca, wyłączenie stacji od Discovery oraz testów uwolniłoby jeszcze ok. 7,6 Mbit/s. Tymczasem na tp. 112 jest zarezerwowane ok. 15,4 Mbit/s wolnego miejsca i wygaszenie DTX dodałoby do tego ok. 1,5 Mbit/s.

Ma to spore znaczenie, gdyż od jakiegoś czasu mówi się, że Cyfrowy Polsat od 1 lipca przejmie uplink kanałów SD Grupy ZPR (aktualnie stacje są nadawane z transponderów nc+) - dotyczyłoby to początkowo 5 kanałów: Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Fokus TV (na razie bez VOX Music TV i Nowa TV).



Wakacje mogą być pełne roszad na transponderach, gdyż możliwe, że dojdzie też do kolejnych przenosin kanałów SD od TVN, o czym mieliby być już informowani operatorzy kablowi.

SatExpert/Jacek Grzeszczak