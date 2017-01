Boeing prezentuje skafandry do CST-100

Na specjalnej konferencji prasowej Boeing zaprezentował skafandry kosmiczne nowej generacji, w których przyszli amerykańscy astronauci będą latali na pokładzie kapsuły CST-100 Starliner.

Zdjęcie Chris Ferguson oraz Eric Boe w nowych skafandarach /materiały prasowe

Po zakończeniu programu wahadłowców, amerykański przemysł kosmiczny ponownie skupił się na rozwijaniu kapsuł kosmicznych. Zanim jednak rozpoczną się wyprawy kapsuły Orion poza niską orbitę okołoziemską, wpierw Amerykanie rozpoczną loty w kapsułach firm SpaceX oraz Boeing rozwijanych w ramach programu Commercial Crew. Podstawowym zadaniem obu statków ma być dowożenie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

25 stycznia 2017 roku Boeing zaprezentowała swój skafander kosmiczny dla kapsuły CST-100 Starliner. Skafander jest modyfikacją używanego podczas lotów wahadłowców Advanced Crew Escape Suit (ACES). W porównaniu do ACES, skafander Boeinga jest o około 40 procent lżejszy i zawiera kilka ważnych usprawnień technologicznych, takich jak rękawice przystosowane do pracy z panelami dotykowymi. Inne usprawnienia to: zastosowanie zamków błyskawicznych, zwiększenie zakresu ruchu, nowe warstwy pozwalające na lepszą kontrolę warunków temperaturowych oraz hełm umożliwiający szersze polu widzenia. Natomiast nowe, lekkie obuwie zostało zaprojektowane przy współpracy ze znaną firmą sportową Reebok.

Ten typ skafandra nie jest przystosowany do wykonywania spacerów kosmicznych (EVA). Jego podstawowym zastosowaniem jest ochrona astronautów w trakcie startu i lądowania na wypadek rozszczelnienia kapsuły lub innych awarii, których wynikiem będzie utrata wewnętrznej atmosfery. Misje kapsuł CST-100 mają być stosunkowo krótkie: około sześciu godzin od startu do cumowania do ISS i podobna długość w trakcie powrotu na Ziemię.

Pierwsze załogowe loty Starlinera rozpoczną się pod koniec 2018 roku. W skład pierwszej, dwuosobowej załogi wejdą Eric Boe oraz Robert Behnken. Do tego czasu pozostali astronauci NASA będą korzystali z miejsc w rosyjskich kapsułach Sojuz.