Bill Gates wyznał, gdzie popełnił błąd, przy tworzeniu Windowsa

Multimiliarder, twórca systemu Windows, Bill Gates zdradził, że wciąż nie może pogodzić się z tym, jak niewygodne jest używanie kombinacji ALT+CTRL+DEL.

Zdjęcie Bill Gates uważa, że kombinację powinien zastąpić jeden klawisz /AFP

Podczas panelu Bloomberg Global Business Forum, Bill Gates został zapytany o to, czy to on jest autorem bardzo popularnej kombinacji klawiszy ALT+CTRL+DEL, która pozwala na szybkie przelogowanie się, zrestartowanie komputera lub uruchomienie Menedżera zadań w każdym komputerze z systemem Windows.

Gates obszernie wypowiedział się na ten temat, przyznając, że wprowadzenie takiej kombinacji było dużym błędem, którego do dziś żałuje. "Jeżeli dziś byłbym w stanie coś w tej sprawie zmienić, to zamiast kombinacji wprowadziłbym pojedynczy klawisz funkcyjny" - powiedział.



Obecnie ALT+CTRL+DEL nie jest zbyt często stosowane, ponieważ stabilność pracy systemów Windows uległa znacznej poprawie. Jeszcze kilka lat temu, była to jednak prawie codzienność. Kiedy oprogramowanie komputera się zawiesiło, często nie było po prostu innego rozwiązania, jak za pomocą specjalnego panelu zresetować komputer lub zamknąć wybrany program przez Menedżera Zadań. Kombinacja jest szczególnie niewygodna, ponieważ nie da się jej aktywować przy użyciu jednej dłoni.