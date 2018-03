​4Developers 2018: ponad stu ekspertów i ponad dwa tysiące specjalistów IT w jednym miejscu

2500 uczestników, w tym ponad 100 cenionych ekspertów z branży IT na scenie. Wszystko to w ciągu jednego dnia podczas ogromnego, interdyscyplinarnego spotkania polskiej społeczności programistycznej. 9 kwietnia 2018 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja 4Developers, największego Festiwalu Technologicznego w Polsce.

Dlaczego Festiwal?

Chodzi nie tylko o liczbę uczestników! Na 4Developers można posłuchać o kilkunastu technologiach i językach programowania w jednym miejscu. Każdej ze ścieżek tematycznych towarzyszy grono ekspertów, którzy dbają o wysoki poziom merytoryczny i ciekawe propozycje w agendzie. Gromadzą się tu także przedstawiciele społeczności programistycznych z całej Polski - to doskonałe miejsce, by dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w lokalnym środowisku IT.

Jednak festiwalowy charakter 4Developers wynika przede wszystkim z otwartej atmosfery. Tutaj uznani specjaliści dyskutują z uczestnikami, a prelegenci odpowiadają na najbardziej skomplikowane pytania. Mnóstwo przestrzeni do chilloutu, niepowtarzalne Before Party i festiwalowe atrakcje sprawiają, że nawiązywanie nowych znajomości jest tu proste jak nigdzie indziej.

C++, PHP, JavaScript i więcej - kilkanaście języków w jednym miejscu

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy będą mogli udać się na wykłady i warsztaty w ramach kilkunastu ścieżek tematycznych. Wśród nich przede wszystkim cieszące się ogromną popularnością sekcje takie jak .NET (prowadzona przez Macieja Aniserowicza), Java i Bottega IT Minds (pod okiem Sławomira Sobótki), PHP przy współpracy z Mariuszem Gilem oraz JavaScript z Łukaszem Łuczakiem.

W programie pojawiło się też kilka nowości, w tym po raz pierwszy na Festiwalu 4Developers - ścieżka C++, którą przygotuje Mateusz Pusz, a także nowa odsłona ścieżki Soft Skills nadzorowanej przez Michała Bartyzela. Agenda została właśnie opublikowana, szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.

Praktyczna wiedza prosto od źródła

Interdyscyplinarność 4Developers nie objawia się tylko ogromem tematów do wyboru, ale też szeroką skalą poziomu zaawansowania. Festiwal odwiedzają profesjonaliści, którzy chętnie wymieniają się doświadczeniami z uczestnikami stawiającymi pierwsze kroki w branży IT. Zarówno jedni, jak i drudzy znajdą tu tematy dostosowane do swoich potrzeb.

Liczy się społeczność - bilety 10% taniej

Podczas 4Developers można wziąć udział w prelekcjach z zakresu swoich zainteresowań, a jednocześnie spróbować czegoś zupełnie nowego. Inspiracją do powstania tak wszechstronnej agendy są właśnie uczestnicy, tworzący unikalną, różnorodną społeczność. By stać się jej częścią, wystarczy się zarejstrować - czytelnicy mogą skorzystać z kodu rabatowego: MP_INTERIA10, uprawniającego do 10% zniżki na bilety.

