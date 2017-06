250 mln ofiar szkodnika Fireball

Zespół badawczy firmy Check Point odkrył dużą operację rozprzestrzeniania malware, która zdołała zainfekować ponad 250 milionów komputerów na całym świecie. Złośliwe oprogramowanie, nazwane Fireball, przejmuje przeglądarki internetowe zamieniając je w „zombie”. W Polsce malware zainfekował już niemal 1/3 sieci firmowych!

Zdjęcie Fireball zainfekował ponad 250 milionów komputerów na całym świecie /©123RF/PICSEL Uwaga na prośbę o „pożyczenie” 22 zł – to próba oszustwa

Fireball posiada dwie podstawowe funkcje – pierwsza z nich to możliwość uruchomienia dowolnego kodu na komputerach ofiar i pobrania dowolnego pliku lub złośliwego oprogramowania, natomiast druga to przejęcie urządzenia i manipulowanie ruchem internetowym zarażonych użytkowników, w celu generowania przychodów z reklam. Obecnie Fireball skupia się na instalowaniu wtyczek i dodatkowych konfiguracji, by zwiększyć odsłony swoich reklam, jednakże z łatwością może zmienić się w wiodącego dystrybutora dowolnego złośliwego oprogramowania.

Cała operacja prowadzona jest przez Rafotech, dużą agencję digital-marketingu z siedzibą w Pekinie. Rafotech używa Fireballa w celu manipulowania przeglądarkami ofiar, ustawiając stronę startową i wyszukiwarkę na fałszywy silnik wyszukiwania, który zwyczajnie przekierowuje zapytania do Yahoo.com lub Google.com. Fałszywe wyszukiwarki posiadają tzw. „tracking pixels” służące do zbierania prywatnych informacji o użytkownikach. Fireball, jak twierdzi Check Point, może również szpiegować ofiary, skutecznie instalować złośliwe oprogramowanie i uruchamiać dowolny złośliwy kod w zainfekowanych maszynach, tworząc w ten sposób szeroką lukę w zabezpieczeniach urządzeń oraz sieci.

Wg danych udzielonych przez Check Point Software Technologies, w Polsce aż 32,29 proc. sieci firmowych zostało zainfekowanych Fireballem. Jest to wynik wyższy niż w Rosji (24,35 proc. sieci), Czechach (18,32 proc.) czy Niemczech (9,75 proc.).

