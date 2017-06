Nowy Panasonic Toughbook CF-XZ6 - lekki, 12-calowy model 2w1

Najnowszy notebook Panasonic CF-XZ6 jest jednym z najlżejszych na rynku wytrzymałych urządzeń typu 2w1 z ekranem 12 cali. Oferuje 14-godzinnej pracy na baterii, procesor 7. generacji Intela oraz cały zestaw portów biznesowych. Model został zaprojektowany między innymi z myślą o handlowcach i ubezpieczycielach pracujących w terenie, personelu medycznym oraz służbach publicznych.

Zdjęcie Panasonic Toughbook CF-XZ6 /materiały prasowe

Toughbook to czwarty w ofercie Panasonic model 2w1 z odłączanym ekranem. Urządzenie łączy funkcjonalność i mobilność tabletu oraz wydajność notebooka. Wyróżnia go smukła, lekka konstrukcja i jednocześnie wzmocniona obudowa, odporna na upadki czy uderzenia.

Reklama

12-calowy ekran CF-XZ6 o proporcji 3:2 zapewnia rozdzielczość Quad High Definition (2160 x 1440 pikseli) i obsługuje do 10 aktywnych punktów dotyku jednocześnie. Może być odłączony od klawiatury i pracować samodzielnie jako tablet. Waży wówczas zaledwie 640 gramów. W trybie notebooka urządzenie również jest stosunkowo lekkie - waży 1,18 kg. Jednocześnie wyróżnia go typowa dla urządzeń marki Toughbook wytrzymałość, co oznacza, że CF-XZ6 z powodzeniem zniesie upadek z wysokości do 76 cm.

Sam tablet CF-XZ6 posiada 4-komorową baterię zapewniającą 6,5 godziny nieprzerwanej pracy. Dodatkowa bateria znajduje się w jednostce z klawiaturą i umożliwia nawet do 14 godzin pracy w trybie notebooka. Co ważne, bateria ta może być wymieniana w trybie HotSwap, czyli bez konieczności wyłączania urządzenia.

Toughbook CF-XZ6 jest wyposażony w najnowszy procesor 7 generacji Intel Core i5-7300U vPro i system operacyjny Windows 10 Professional. Urządzenie posiada 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci SSD. Model obejmuje pełny zestaw portów biznesowych, w tym LAN, HDMI, USB 3.1 typu C (gen. 1) i USB 3.0. Oferuje także technologię Bluetooth v4.1 oraz WLAN Intel Dual Band Wireless-AC 8265 z opcją 4G LTE.

Zdjęcie Panasonic Toughbook CF-XZ6 / materiały prasowe

W standardowym wyposażeniu Toughbooka znalazła się również kamera przednia Full HD obsługująca funkcję Windows Hello oraz kamera tylna 8 MP.

Akcesoria dostępne wraz z Toughbookiem CF-XZ6 obejmują aktywny rysik do pisania, 4-komorową baterię dla jednostki z klawiaturą, a także folię antyodblaskową i filtr prywatyzujący na ekran urządzenia.

Panasonic Toughbook CF-XZ6 objęty będzie standardową 3-letnią gwarancją. Na polskim rynku pojawi się już w lipcu 2017 r. w cenie 10 700 zł netto.