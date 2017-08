Microsoft Arc Mouse i Surface Arc Mouse na polskim rynku

Czarna mysz Microsoft Arc Mouse oraz jasnoszara Surface Arc Mouse to nowa generacja serii myszy Microsoft Arc, która trafiła właśnie do sprzedaży w Polsce. Polskiej premierze myszy towarzyszy film wideo, którego narratorem jest Krystyna Czubówna.

Zdjęcie Microsoft Arc Mouse i Surface Arc Mouse /materiały prasowe

Obie myszy zostały pozbawione fizycznego podziału na przyciski lewy i prawy, a także przycisku scroll. Zamiast nich zastosowano jedną, gładką powierzchnię dotykową, która rozpoznaje działania użytkownika, np. poziome i pionowe przewijanie witryn internetowych.

Po rozłożeniu Microsoft Arc Mouse i Surface Arc Mouse przyjmują formę lekko wygiętego łuku, który zapewni użytkownikom komfortową i ergonomiczną pracę przez cały dzień. Dzięki składanej konstrukcji wystarczy wygiąć mysz, aby rozpocząć pracę. Oba urządzenia wyłączą się automatycznie w momencie ich spłaszczenia.

Microsoft Arc Mouse i Surface Arc Mouse to myszy zaprojektowane z myślą o pracy mobilnej. Są lekkie – ważą 82,5 grama – i poręczne, dzięki czemu z powodzeniem można z nich korzystać praktycznie wszędzie i na prawie każdej powierzchni.



Wideo Microsoft Arc Mouse - czytała Krystyna Czubówna

Myszy mają 13 cm długości i 5,5 cm szerokości. Od powierzchni biurka do najwyżej sięgającego punktu w konstrukcji mierzą 1,4 cm wysokości. Mysz działa w bezprzewodowym standardzie bluetooth (2.4 GHz) i pozwala na obsługę urządzenia maksymalnie do 10 metrów od nadajnika w terenie otwartym i do 5 metrów w środowisku biurowym. Zasilają ją dwie baterie typu AAA, które wystarczają na około pół roku pracy.

Microsoft Arc Mouse oraz Surface Arc Mouse działają w standardzie bluetooth 4.0/4.1 i współpracują z każdym komputerem obsługującym system Windows 10 oraz jego poprzednimi wersjami do Windows Vista. Są także kompatybilne z systemami operacyjnymi Mac OS X v10.7-10.9 a także Android od wersji 3.2 wzwyż.

W Polsce myszy dostępne są w dwóch kolorach: czarnym, dedykowanym urządzeniom z Windows 10 oraz jasnoszarym, który estetyką nawiązuje do urządzeń z linii Surface.

Arc Mouse i Surface Arc Mouse można już kupić w Sklepie Microsoft oraz w sklepach partnerskich (np. Komputronik, X-Kom, Media Markt, Saturn).