Meltdown i Spectre - gigantyczna luka bezpieczeństwa we wszystkich komputerach

Odkryto poważne błędy bezpieczeństwa procesorach Intela, ARM i AMD. Ataki mają nazwę Meltdown i Spectre. Microsoft i inni producenci oprogramowania już zaczynają wypuszczać aktualizację, które wyeliminują jeden z tych problemów. Cena będzie jednak wysoka.

Zdjęcie Procesor Wszystkie procesory są narażone na nowe ataki /© Glowimages

Ataki Meltdown i Spectre wykorzystują błędy w zabezpieczeniach procesorów, które mogą doprowadzić do przechwycenia informacji przechowywanych w pamięci jądra systemu operacyjnego. Problem został odkryty jakiś czas temu, ale dopiero teraz oficjalnie opublikowano dokumentację dotyczącą obu błędów (więcej informacji).

Co to oznacza?

Reklama

Praktycznie wszystkie wykorzystywane przez firmy produkujące komputery procesory mają mieć tę wadę. Microsoft twierdzi, że nie ma dowodów wskazujących na to, że ktoś ją wykorzystał (mowa o luce). Zagrożenie jednak istnieje i wiąże się z m.in. dostępem do informacji przechodzących przez kernel, czyli danych najbardziej wrażliwych. Jakich? Hasła, zdjęcia, adresy e-mail - tak naprawdę wszystko, co i istotne.

Co dalej?

Microsoft dzisiaj rozpoczyna aktualizację systemu Windows 10. Łatka wyeliminuje atak Meltdown, lepiej zabezpieczając kernel systemu. Pozostałe wersje Windowsa otrzymają aktualizację we wtorek. Jednocześnie producenci procesorów, a także firmy zajmujące się tworzeniem programów antywirusowych wydadzą swoje aktualizacje.

Wideo Meltdown in Action: Dumping memory

Wraz z aktualizacją zwalczającą Meltdown pojawi się jednak problem - dodatkowe zabezpieczenie będzie wiązało się ze spadkiem wydajności procesora. Jak dużym? Wszystko zależy od mocy obliczeniowej procesora - czym nowszy, i szybszy, tym mniejsze "spowolnienie". Eksperci mówią o spadkach pomiędzy 5 a 30 procent, ale na efekty przyjdzie nam poczekać. Dotyczy to również stacji roboczych i urządzeń odpowiedzialnych za m.in. przetwarzanie danych w chmurze.

A co z atakiem o nazwie Spectre? Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób go zniwelować przy pomocy zwykłej aktualizacji

Zdjęcie Oficjalne "logo" Meltdown i Spectre / materiały prasowe





Czy mamy się czego obawiać?

Na to pytanie rzecz jasna nie ma łatwej odpowiedzi. Na pewno należy zainstalować wszystkie udostępniane przez producentów oprogramowania aktualizacje (większość zainstaluje się automatycznie). Wykonanie ataku Metldown i Spectre nie jest łatwą operacją. Komputer przysłowiowego Kowalskiego jest zapewne bezpieczny, bo cyberprzestępcy nie będą tracić na niego zasu.