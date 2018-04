Intel Core i9 ósmej generacji i Intel Optane dla urządzeń mobilnych

Intel zaprezentował pierwszy na świecie procesor Intel Core i9 stworzony z myślą o urządzeniach mobilnych.

Zdjęcie Intel Core i9 /materiały prasowe

Nowe procesory Intel Core i9, i7 i i5 ósmej generacji przeznaczone do laptopów zostały oparte na architekturze Coffee Lake i procesie technologicznym 14nm++. Dzięki temu są w stanie obsłużyć o 41 proc. więcej klatek na sekundę w grach1 oraz umożliwiają edytowanie materiałów wideo o rozdzielczości 4K nawet o 59 proc. szybciej w porównaniu z poprzednią generacją procesorów z taką samą kartą graficzną2.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest procesor Intel Core i9-8950HK ósmej generacji, który został zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności. To pierwszy 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor firmy Intel do urządzeń przenośnych. Procesor jest dostarczany z całkowicie odblokowanym mnożnikiem. Został wyposażony w technologię Intel Thermal Velocity Boost (TVB), która w odpowiednich momentach automatycznie zwiększa częstotliwość zegara nawet do 200 MHz, jeśli temperatura procesora jest wystarczająco niska i jeśli dostępna jest rezerwa mocy obliczeniowej turbo. Oznacza to możliwość uzyskania częstotliwości turbo rzędu aż 4,8 GHz.

Rynek komputerów gamingowych rośnie w niezwykle szybkim tempie Intel dostrzega zapotrzebowanie na bardzo szybkie laptopy, zapewniające wydajność porównywalną z urządzeniami stacjonarnymi i pozwalające uzyskać bardziej realistyczną rozgrywkę, co obejmuje także możliwość transmis ji strumieniowej i nagrywanie bez zmniejszania płynności gry.

Wydajność jest jednak niezbędna nie tylko w grach. Elektroniczne treści są bardziej atrakcyjne i multimedialne, zatem do tworzenia i odtwarzania tego typu materiałów potrzebne są wydajniejsze urządzenia. Rodzina procesorów Intel Core ósmej generacji to zaawansowana platforma mobilna przeznaczona dla projektantów i twórców. Ponadto wydajność obsługi przetwarzania jednowątkowego i wielowątkowego, oferowaną przez nowe procesory Intel Core ósmej generacji do urządzeń mobilnych, gwarantuje użytkownikom płynną obsługę wirtualnej rzeczywistości i nowej technologii Windows Mixed Reality Ultra.

Rodzina procesorów Intel Core ósmej generacji została uzupełniona o chipset Intel z serii 300, zawierający zintegrowane funkcje komunikacji z gigabitowymi sieciami Wi-Fi. Dzięki temu można uzyskać połączenie nawet dwukrotnie szybsze, niż w przypadku standardowej komunikacji 2x2 802.11AC 80 MHz (867 Mb/s).

Zdjęcie Intel Core i9 / materiały prasowe

Pamięć Intel Optane dostępna także na platformach mobilnych i stacjonarnych Intel Core ósmej generacji.

Pamięć Intel Optane to inteligentny, adaptowalny akcelerator dysku twardego dla platform stacjonarnych i mobilnych. Pozwala na zwiększenie wydajności i szybkości reakcji pamięci masowej z interfejsem SATA bez ograniczania pojemności urządzeń.

Wraz z premierą pamięci Intel Optane na platformach mobilnych ósmej generacji, Intel udostępnił także nową funkcję Data Drive Acceleration, która pozwala przyspieszyć działanie dużego dodatkowego dysku twardego. Dzięki temu zestawowi rozwiązań technologicznych czas ładowania gier może ulec skróceniu nawet o czynnik 4,74, a w przypadku materiałów multimedialnych o czynnik 1,75. Więcej informacji na temat technologii Data Drive Acceleration można znaleźć na stronie producenta.

Na rynku pojawi się również nowe rozszerzenie platformy, co będzie widoczne w postaci logo Intel Core i5+, i7+ oraz i9+ na wybranych produktach, począwszy od urządzeń z wydajnymi procesorami Intel Core ósmej generacji przeznaczonymi do komputerów przenośnych i stacjonarnych. Oznaczenie to informuje klientów, że nabywane przez nich urządzenie odznacza się wydajnością typową dla procesorów Intel Core i oferuje większą szybkość działania dzięki zastosowaniu pamięci Intel Optane.