Commodore 64 – 35 lat kultowego komputera

Commodore 64 kultowy sprzęt, pierwszy komputer wielu Polaków, obchodzi swoje 35. urodziny.

Zdjęcie Commodore 64 z odtwarzaczem kaset i joystickiem - marzenie wielu młodych ludzi na przełomie lat 80 i 90 /INTERIA.PL

Debiutujący 22 sierpnia komputer domowy kosztował 595 dolarów (ekwiwalent dzisiejszego 1500 dolarów). Jak na tamte czasy, była to rozsądna cena. Commodore był tańszy od swej konkurencji - IBM-a, Apple'a czy Atari. Producent, firma Commodore International, nie zlecił bowiem projektu oraz produkcji firmom zewnętrznym, ale był w stanie dokonać tego na własną rękę. Sprzęt był wyposażony 8-bitowy mikroprocesor MOS Technology 6510, 64 kB pamięci RAM i wyświetlał 16 kolorów.

Za syntezę dźwięku odpowiedzialny był układ scalony 6581 SID. W pierwszej wersji funkcje napędu pełniły kasety magnetofonowe. Produkcję komputera zakończono w 1993 r.. Trudno jednoznacznie oszacować, ile jednostek sprzedało się na całym świecie, dane mówią o przedziale między 12 a 17 milionów, co czyni z C-64 najpopularniejszy komputer domowy w historii branży IT. Ze względu na rozsądną cenę, C-64 zyskał bardzo dużą popularność w Polsce, główne pod koniec lat 80. i na początku lat 90., będąc pierwszym komputerem wielu młodych Polaków.

Zdjęcie System Basic / INTERIA.PL

Lot Trzmiela

Ojcem C-64 był Jack Tramiel, a raczej Jacek (Idek) Trzmiel, konstruktor urodzony 13 grudnia 1928 roku w Łodzi w rodzinie polskich Żydów. W 1939 roku trafił do łódzkiego gettta, pracując przez 5 lat w fabryce odzieży. W sierpniu 1944 on i jego ojciec zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na miejscu, po uznaniu przez dr Josefa Mengele za zdolnych do pracy, trafili do obozu Hannover-Ahlem niedaleko Hanoweru. Ojciec zmarł w obozie, Tramiel w kwietniu 1945 roku doczekał wyzwolenia obozu. Trzy lata później wyemigrował do USA. Na miejscu, po krótki epizodzie w armii Stanów Zjednoczonych, założył firmę Commodore Portable Typewriter zajmującą się produkcją maszyn do pisania.

Zdjęcie Jack Tramiel / materiały prasowe

W drugiej połowie lat 70. zorientował się jednak, że przyszłością będą komputery osobiste. W 1977 roku na rynek trafił Commodore PET. Sprzęt miał 4 KB RAM-u i kosztował 600 dolarów. Potem pojawił się prawdziwy hit - komputer VIC-20. W 1982 roku przyszła pora na absolutnie kultowy komputer - Commodore 64 z mikroprocesorem MOS6510, prawdopodobnie najpopularniejszy komputer osobisty na świecie. W 1984 roku, po odejściu z Commodore, Tramiel został szefem konkurencyjnego Atari. To za jego kadencji na rynek wprowadzono Atari ST.

