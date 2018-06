Asus TUF Gaming FX504 - debiut The Ultimate Force w laptopach

Asus wprowadza do sprzedaży w Polsce najnowszy model gamingowego laptopa TUF Gaming FX504 z systemem Windows 10. FX504 to pierwszy laptop z nowej linii TUF Gaming (The Ultimate Force), wcześniej wykorzystywanej u Asusa do promowania płyt głównych.

Laptop FX504 jest napędzany procesorem ósmej generacji Intel Core i5-8300H i wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z pełną obsługą Microsoft DirectX 12. FX504 ma obudowę mierzącą zaledwie 2,5 cm w profilu i charakteryzuje się niską łączną wagą wynoszącą tylko 2,3 kg.



Dla zapewnienia długiej żywotności systemu oraz jego stabilnej pracy w FX504 zastosowano opatentowane rozwiązanie Anti-Dust Cooling (ADC). Ponadto laptop ten jest napędzany procesorem Intel Core najnowszej generacji oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX z serii 10. FX504 jest również wyposażony w klawiaturę gamingową z żywotnością klawiszy na poziomie 20 milionów wciśnięć, 15,6-calowy ekran 60 Hz oraz wspiera 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny.

Dodatkowe funkcje układu chłodzenia to para miedzianych rurek cieplnych oraz system dwóch wentylatorów osobno chłodzących procesor i kartę graficzną. Ponadto obudowa w kształcie trapezu zapewnia lepszy przepływ powietrza i zwiększenie efektywności termicznej o nawet 27 proc. w porównaniu do standardowych obudów.



Laptop został zaprojektowany i stworzony w ścisłej zgodności ze standardami serii TUF Gaming i dysponuje klawiaturą gamingową, która jest idealnie zoptymalizowana pod kątem długiej rozgrywki. Jest to jedna z najbardziej wytrzymałych klawiatur, jaką można znaleźć w laptopach i oferuje żywotność na poziomie 20 milionów wciśnięć klawiszy - czyli dwa razy wyższą niż standardy branżowe. Dodatkowo sprzęt korzysta z technologii Intel 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, która umożliwia transfery danych z prędkością sięgającą 1,7 Gb/s - czyli 12 razy szybciej niż przy podstawowym połączeniu 802.11b/g/n. Ponadto bezprzewodowa konfiguracja 2x2 MIMO zapewnia nawet o 30 proc. większy zasięg niż konfiguracja 1x1.



Zdjęcie Asus TUF Gaming FX504 / materiały prasowe

Opisywany sprzęt wyposażono w hybrydowy dysk SSD (SSHD) FireCuda™ 5400 rpm o pojemności 1 TB, z którego gry ładują się ponad dwa razy szybciej niż z powszechnie wykorzystywanego, tradycyjnego dysku HDD 5400 rpm o pojemności 1 TB. Pamięć flash zintegrowana w dysku FireCuda funkcjonuje na zasadzie podobnej do pamięci cache - zapisując najczęściej wykorzystywane dane bez konieczności wykorzystywania powierzchni dysku twardego. W efekcie tego uzyskano mniejsze zużycie energii oraz zwiększoną wydajność i wytrzymałość systemu. Takie rozwiązanie przyczynia się również do obniżenia hałasu i zapewnia większą stabilność pracy.



Zdjęcie Asus TUF Gaming FX504 / materiały prasowe

ASUS TUF Gaming FX504 jest już dostępny w sprzedaży w sieci sklepów x-kom. Ponadto przy zakupie laptopa, użytkownik otrzymuje dodatkowo plecak ASUS oraz bezpłatny dostęp do gier Gears of War 4 oraz Age of Empires: Definitive Edition.



Ceny rozpoczynają się od 3999 zł.