Asus przedstawia serię laptopów ZenBook Pro

Asus zaprezentował serię ZenBook Pro. Rodzinę wysokowydajnych laptopów przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników.

Zdjęcie ZenBook Pro /materiały prasowe

Seria ta wprowadza nowy, futurystyczny dodatek o nazwie ScreenPad. które łączy w sobie touchpada z pełnokolorowym ekranem dotykowym. Nowe funkcje usprawniają pracę i zwiększają produktywność, a ScreenPad może być dowolnie konfigurowany, co pozwala użytkownikom na spersonalizowanie swoich wrażeń podczas korzystania z niego.

Laptopy ZenBook Pro są napędzane procesorami Intel Core (w maks. konfiguracji) z maks. 16 GB RAM, kartami graficznymi NVIDIA klasy gamingowej, a także dyskami SSD PCIe 3.0 x4. Do opcji łączności należą m.in. Wi-Fi 802.11ac klasy gigabitowej, USB-C z technologią Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1 Type-A, a także standardowe wyjście HDMI.



Seria ZenBook Pro została wyposażona w funkcję rozpoznawania twarzy oraz zintegrowaną obsługę systemu usług głosowych Amazon Alexa. Można teraz łatwo zalogować się do systemu używając do tego jedynie swojej twarzy i funkcji Windows Hello albo cieszyć się sterowaniem bez użycia rąk za pośrednictwem usługi rozpoznawania mowy Alexa.



ZenBook Pro 15 to pierwszy model z tej serii z rozwiązaniem ScreenPad (UX580), wyposażony w 15-calowy ekran 4K UHD zatwierdzony przez PANTONE, procesor Intel Core i9 (w maks. konfiguracji) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. ZenBook Pro 14 (UX480) z 14-calowym ekranem wejdzie do sprzedaży w dalszej części 2018 roku i będzie wyposażony w najnowszy procesor Intel Core i7 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.



Zdjęcie ScreenPad - ZenBook Pro / materiały prasowe

Zastosowany w omawianym modelu ScreenPad jest kompatybilny ze standardem Windows Precision Touchpad (PTP) i dodaje do tego interaktywny 5,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości FHD, który umożliwia rewolucyjną nową metodę pracy z laptopem. ScreenPad oferuje pomocne funkcje, które inteligentnie dostosowują się do zadań aktualnie wykonywanych przez użytkownika. Za jednym naciśnięciem klawisza funkcyjnego F6 można przełączać ScreenPada między trybem ekranu dotykowego a trybem touchpada.

ZenBook Pro 15 wykorzystuje najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti klasy gamingowej (w maks. konfiguracji) i oferuje prawie dwa razy wyższą wydajność grafiki niż sprzęt wyposażony w kartę GeForce GTX 960M - tak przynajmniej twierdzi producent.



Dokładna data premiery i cena nie zostały podane.