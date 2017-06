Apple iMac Pro - desktop za 5000 dolarów

Na konferencji WWDC 2017 firma Apple zaprezentowała nowego desktopa nazwanego iMac Pro. Zgodnie z wizją twórców, ma być to najmocniejszy Mac na rynku, skierowany do profesjonalistów i wymagających użytkowników.

Zdjęcie Apple iMac Pro /materiały prasowe

iMac Pro to komputer stacjonarny, który mocą obliczeniową przewyższa sprzedawane obecnie Maki Pro. Sprzęt będzie wyposażony w 8-, 10-, a nawet 18-rdzeniowy procesor Intel Xeon. Na pokładzie znajdziemy także specjalny system chłodzący, grafikę Radeon Vega z 16 GB wbudowanej pamięci RAM i przepustowością sięgającą 400 GB/s. Desktop będzie sprzedawany z dyskami SSD do 4 TB oraz różnymi ilościami pamięci RAM - od 32 do 128 GB. Niestety, użytkownik nie będzie miał możliwości jej rozbudowy.



Moc iMaka Pro wynosi 22 teraflopy. Komputer ma cztery porty Thunderbolt 3, 10-gigabitowy Ethernet oraz szybkie gniazdo kart pamięci. Pod względem stylistyki, iMaka Pro ma wyróżniać ciemnoszara aluminiowa obudowa, dopasowana klawiatura oraz myszka.



iMac Pro pojawi się na rynku w grudniu, a w standardowej wersji wyposażenia będzie kosztował 4999 dol. Nie wiadomo, kiedy zawita do Polski, ale najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.