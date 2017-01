Acer Chromebook 11 N7 dla szkół

Acer ogłosił dostępność nowego Chromebooka przeznaczonego dla klientów z sektora edukacyjnego – modelu Chromebook 11 N7 (C731) o ulepszonej wytrzymałości. Komputer zapewnia długi czas pracy na baterii oraz konstrukcję pozbawioną wentylatorów, co sprawia, że jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja dla szkół, które pragną wyposażyć swoich uczniów w niezawodny, wydajny i cichy sprzęt pomocny w nauce.

Zdjęcie Acer Chromebook 11 N7 /materiały prasowe

Urządzenie zniosło rygorystyczne testy i spełniło wymagające normy amerykańskiej armii MIL-STD 810G. Wojskowe testy potwierdziły odporność, wytrzymałość i jakość wykonania Chromebooka 11 N7 (C731), dzięki czemu uczniowie mogą się uczyć w każdych warunkach.

Acer Chromebook 11 N7 (C731) jest w stanie wytrzymać 60 kg nacisku na pokrywę górną, podczas gdy wzmocniona obudowa i zawiasy zapewniają wyższą odporność na skręcanie i naprężanie, nawet gdy uczniowie na siłę wpychają komputery do plecaków. Specjalnie wzmocniona na rogach obudowa jest w stanie znieść upadek ze 122 cm. Gwarantuje to ochronę Chromebooka nawet gdy upadnie podczas transportu lub przypadkowo spadnie z biurka. Antypoślizgowa powierzchnia z tyłu obudowy ułatwia chwytanie i zapobiega wypadaniu z rąk ucznia.

Acer Chromebook 11 N7 (C731) posiada odporną na zalanie klawiaturę, która chroni przed wylaniem nawet 330 ml wody. Unikalny system kanalików pod klawiaturą i touchpadem odprowadza wodę, dzięki czemu omija ona podzespoły wewnętrzne i wypływa otworami na spodzie obudowy.

Nowością w modelu Chromebook 11 N7 jest klawiatura z umieszczonymi głębiej klawiszami utrudniającymi ich wyjmowanie. Ponadto klawiatura zapewnia wygodne pisanie uczniom, których duża część dopiero uczy się pisać na komputerze.

Acer Chromebook 11 N7 to konstrukcja pozbawiona wentylatorów, co zapewnia cichą pracę bez nagrzewania się. Takie rozwiązanie zwiększa również niezawodność, ponieważ brak konieczności wentylacji rozwiązuje problemy z przepływem powietrza i zbieraniem się kurzu.

Administratorzy i nauczycie nie będą musieli się martwić o codzienne ładowanie Chromebooków 11 N7, ponieważ zapewniają one nawet 12 godzin pracy. Tak długa żywotność świetnie sprawdza się także w programach 1:1, w których uczniowie korzystają z Chromebooka w ciągu dnia, a następnie zabierają go do domu, gdzie używają go do odrabiania lekcji i zabawy. Dzięki dwurdzeniowym procesorom Intel Celeron, Acer Chromebook 11 N7 zapewnia świetną wydajność każdego dnia.

Administratorzy mogą dopasować wybrany model Chromebooka 11 N7 do programu nauczania oraz dostępnego budżetu. Acer C731T posiada 11,6-calowy ekran dotykowy IPS, natomiast C731 posiada standardowy ekran bezdotykowy. Modele dotykowe pozwalają uczniom na jeszcze większe zaangażowanie, ponieważ każda strona lub aplikacja wykorzystuje gesty dotykowe w samodzielnej pracy oraz w grupach. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1366x768 pikseli, zapewniając ostre i czytelne aplikacje oraz tekst, a także żywe, nasycone filmy i zdjęcia. Acer Chromebook 11 N7 posiada także zawias otwierany do 180 stopni, pozwalający na położenie komputera na płask podczas lekcji lub zajęć laboratoryjnych.

Smukła i przenośna konstrukcja Chromebooka 11 N7 ma grubość 22 mm i waży 1,35 kg. Chromebook 11 N7 zapewni dodatkowe możliwości dzięki planowanemu na najbliższe miesiące wsparciu aplikacji dla systemu Android dostępnych w sklepie Google Play.

Uczniowie mogą korzystać z łączności w sieci szkolnej dzięki dwuzakresowej antenie Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac. Urządzenie łączy się także z peryferiami przez Bluetooth 4.0, dwa porty USB 3.0 oraz jeden port HDMI. Uczniowie mogą także podpiąć słuchawki do 3,5-mm gniazda audio. Wbudowany czytnik kart SD pozwala na łatwe przenoszenie plików.

Udostępnianie i współpraca

Acer Chromebook 11 N7 obsługuje wiele kont użytkowników, dzięki czemu dane każdego ucznia są bezpieczne. Uczniowie po prostu logują się na swoje unikalne konta, gdzie ich projekty, poczta Gmail i inne informacje są bezpieczne nawet jeżeli Chromebook zostanie zgubiony lub ukradziony. Przechowywanie plików, dokumentów i zdjęć w bezpiecznej chmurze Google Drive zapewnia zawsze dostęp do najnowszej wersji plików. Studenci mogą również korzystać z plików offline, a nawet otwierać je i edytować w aplikacjach Microsoft Office oraz Dokumentach Google.

Acer Chromebook 11 N7 z łatwością można wdrożyć i zarządzać w całej szkole. Administratorzy IT mogą aktualizować, konfigurować aplikacje, korzystać z rozszerzeń oraz zasad za pomocą zarządzania sieciowego. Automatyczne aktualizacje systemu Chrome OS zapewniają stałą ochronę uczniów oraz zabezpieczają przed zmieniającymi się zagrożeniami w sieci takimi jak wirusy lub szkodliwe oprogramowanie.

Ceny i dostępność

Chromebooki 11 N7 będą dostępne dla klientów edukacyjnych i komercyjnych w regionie EMEA w lutym w cenach od 1499 zł. Aby dowiedzieć się więcej o dostępności, cenach i specyfikacji produktów na poszczególnych rynkach, należy skontaktować się z najbliższym biurem Acer.