Wiadomo, kto zdobędzie najwięcej medali w Pjongczangu

Ośmiornica Paul podczas Euro 2008 oraz Mundialu 2010 zrobiła prawdziwą furorę trafnie typując wyniki meczów. Spełnione prognozy głowonoga można przypisać zbiegowi okoliczności, jednak przewidywania oparte o analizę danych to dużo więcej niż łut szczęścia. Specjaliści, którzy w swojej pracy wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do analiz wielkich zbiorów cyfrowych informacji, postanowili sprawdzić, kto podczas tegorocznej Olimpiady ma największe szanse medalowe.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 będą składać się ze 102 konkurencji w 15 dyscyplinach sportowych. W tegorocznej imprezie zadebiutują cztery nowe konkurencje: snowboard - big air, curling mixed doubles, bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim i zawody drużynowe w narciarstwie alpejskim. Igrzyska odbędą się w południowokoreańskim Pjongczangu w dniach 9-25 lutego. Czy będą one dla Polski historycznym sukcesem, czy jednak poczujemy niedosyt? Specjaliści z firmy Cloud Technologies postanowili to sprawdzić. Wzbogacili dotychczasowe modele analityczne rozwijane na uniwersytetach i wykorzystywane do prognozowania wyników medalowych o autorski wskaźnik zainteresowania sportami zimowymi wśród internautów. Okazuje się, że pomiędzy popularnością zimowych dyscyplin sportowych, a liczbą zdobytych medali istnieje wyraźna korelacja.



Zwycięzcą klasyfikacji medalowej Olimpiady w Pjongczangu będzie Norwegia, nieznacznie pokonując Niemcy. Oba państwa zdobędą po 11 złotych medali. W przypadku naszych zachodnich sąsiadów, którzy w Soczi na najwyższym stopniu podium stawali tylko 8 razy, będzie to znaczna poprawa. Na czele klasyfikacji mają znaleźć się również Stany Zjednoczone, które zdobędą najwięcej, bo aż 32 medale oraz Kanada, zdobywając 28 medali. Obie reprezentacje poprawią swój łączny dorobek, ale w stosunku do poprzedniej Olimpiady wypadną gorzej w kategorii złotych krążków. Największy progres w ilości podiów zanotują gospodarze igrzysk. Korea Południowa zdobędzie 16 medali, o 8 więcej niż 4 lata temu. Trzy "złota" więcej niż na ostatniej Olimpiadzie zdobędą również Czesi, którzy tym samym wyprzedzą Polaków w tabeli. Nasza reprezentacja poprawi swoją zdobycz z Soczi i znajdzie się na 10 miejscu. Biało-czerwoni powinni zakończyć zmagania w Korei Południowej z 7 krążkami, z których 5 będzie złotych.



Największym przegranym tegorocznych zawodów będzie oczywiście Rosja. Przypomnijmy, że MKOl po aferze dopingowej zawiesił Rosjan, którzy nie będą mogli wystąpić na igrzyskach w Pjongczangu w barwach swojego kraju. Zakaz wystawiania własnej reprezentacji przez MKOl i przyzwolenie dla części sportowców na wystąpienie pod flagą olimpijską, a więc flagą neutralną, znacznie ogranicza ich szanse medalowe. Model Cloud Technologies prognozuje, że na konto rosyjskich sportowców powędruje jedynie 12 medali. Z wyników niezadowoleni powinni być również Holendrzy, którzy swój dorobek z Soczi pomniejszą o 4 krążki oraz Chińczycy, którzy powinni zdobyć 11 medali, ale żadnego złotego.