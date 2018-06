Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk uważa, że firma jest ofiarą umyślnego sabotażu, którego dopuścił się jeden z pracowników.

Zdjęcie Czy w Tesli działa sabotażysta? /materiały prasowe

Według CNBC, dyrektor wykonawczy wysłał w ten weekend e-maila do pracowników Tesli, zarzucając, że w szeregach firmy był sabotażysta, który zmienił kod w produkcie wewnętrznym, następnie zalogował się do systemów bez upoważnienia i spowodował wyciek "poufnych danych Tesli, które przekazał osobom postronnym".

"Większość motywów, jakimi kierują się sabotażyści w swoich działaniach ma podłoże emocjonalne", komentuje Piotr Borkowicz z firmy Marken, która jest oficjalnym przedstawicielem marki Bitdefender w Polsce. "Należy wiedzieć, iż żadna firma nie jest w pełni bezpieczna przed działaniami sabotażystów, które mogą przynieść wiele szkód jej informatycznej infrastrukturze" - dodaje.

W swoim e-mailu do pracowników Musk twierdzi, że firma próbuje ustalić, czy rzekomy sabotażysta działał sam, czy też posiadał pomocników.

"Byłem przerażony, gdy dowiedziałem się w ten weekend o pracowniku mojej firmy, który doprowadził do dość rozległych szkód w szeregach przedsiębiorstwa. Dotyczy to wprowadzania bezpośrednich zmian kodu w systemie produkcyjnym Tesli i wyeksportowania dużej ilości bardzo poufnych danych Tesli do nieznanych stron trzecich. Pełny zakres jego działań nie jest jeszcze znany, ale to, co przyznał do tej pory, jest dość zatrważające. Jego domniemaną motywacją była chęć awansu, którego nie otrzymał. W świetle jego ostatnich działań niepromowanie go było zdecydowanie właściwym posunięciem. Jednak sytuacja może być znacznie bardziej skomplikowana niż się może wydawać, dlatego też śledztwo będzie kontynuowane w tym tygodniu. Musimy dowiedzieć się, czy działał sam lub z innymi współpracownikami Tesli i czy współpracował z zewnętrznymi organizacjami".

Charakter danych, które wyciekły, a także szczegółowe informacje o sposobie dostępu do nich przez sabotażystę, nie zostały podane do wiadomości publicznej. W oddzielnym e-mailu Musk wezwał personel do zachowania czujności i wzięcia do serca słów byłego szefa Intela, Andy’ego Grove’a:

"Może to być przypadkowe wydarzenie, ale jak powiedział Andy Grove: 'Przeżyją tylko paranoicy'. Proszę być czujnym na wszystko, co nie leży w najlepszym interesie naszej firmy".

Tesla ogłosiła niedawno, że zmniejsza liczbę pracowników o co najmniej dziewięć procent. Naturalne wydają się w tej sytuacji spekulacje, że ktoś, kto sabotuje systemy lub dokonuje wycieku danych, może być niezadowolonym pracownikiem.