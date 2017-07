V Targi IT Future Expo - rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

Już po raz piąty spotkamy się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbędą się informatyczne targi - IT Future Expo. Wydarzenie z sukcesem wpisało się w coroczny kalendarz najważniejszych imprez branży IT. To jedyne targi informatyczne o charakterze B2B w Polsce. Dzięki tej formie wydarzenie stało się przestrzenią networkingową, jak również idealną platformą nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.

Jak co roku spotkanie będzie poświęcone innowacjom technologicznym oraz najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie rynek IT. Podczas organizacji piątej już edycji targów, Organizatorzy przygotowali kolejne nowości i atrakcje. Oprócz sztandarowego wydarzenia towarzyszącego - IT Future Congress, w trakcie którego eksperci poruszą najważniejsze aspekty rozwoju branży. Będzie można odwiedzić specjalistyczne strefy tematyczne i bezpłatnie zasięgnąć porad specjalistów w zakresie newralgicznych zagadnień, wpływających na funkcjonowanie firmy.

Nurtują Cię najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych?

Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć firmę przed wyciekaniem istotnych informacji na zewnątrz

Od dawna masz w planach przeprowadzenie analizy polityki bezpieczeństwa organizacji?

Zastanawiasz się na rozwiązaniem, które efektywnie zoptymalizuje pracę firmy?

A może chcesz dowiedzieć się o najnowszych programach dotacji z Unii Europejskiej w zakresie dofinansowań na wdrażanie rozwiązań informatycznych?

To tylko niektóre zagadnienia z jakimi będziesz mógł zmierzyć się podczas wydarzenia w strefach specjalistycznych. Zapraszamy do odwiedzenia IT Law Point, IT Consulting Point oraz punktu Dotacje UE na IT.

Z nowości, warto też wspomnieć o strefie dronów, która po raz pierwszy znajdzie się w programie tematycznym targów. W strefie tej będzie można dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania tych bezzałogowych statków powietrznych w biznesie. Kluczowi gracze zademonstrują funkcje najnowszych urządzeń oraz przeprowadzą loty pokazowe, co będzie niewątpliwą atrakcją dla Zwiedzających.

Gościem Specjalnym targów będzie najbardziej znany w Polsce YouTuber - Łukasz Jakóbiak! Zapraszamy na jego wystąpienie!





IT Future Expo to pełne inspiracji wydarzenie z udziałem liderów rynku. Podczas największych w Polsce targów informatycznych będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami informatycznymi dla świata biznesu, jak również zaczerpnąć informacji i opinii o prezentowanych produktach przez ponad 100 Wystawców. Wśród Sponsorów wydarzenia gościmy w tym roku firmę Canon, Sage, Macrologic, MWT Solutions, Querona, eDokumenty, APC by Schneider Electric, Sophos, PayU oraz HP. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na stoiska, gdzie Sponsorzy przygotowali dla Was liczne konkursy oraz szereg innych niespodzianek!

Wydarzenie jest bezpłatne jednak ma charakter branżowy. Do udziału zapraszamy zatem wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Targom towarzyszyć będzie wielka Gala - IT FUTURE AWARDS, podczas której internauci wraz z Kapitułą, wyłonią Laureatów Konkursu - LIDERZY IT 2017. Podczas równolegle odbywającego się IT FUTURE CONGRESS wysłuchamy wystąpień ekspertów branżowych oraz liderów rynku, z którymi podzielimy wiedzę nt. obecnych wyzwań branży IT. Podczas kongresu, Sponsor Strategiczny targów - firma Canon - poprowadzi debatę o zagrożeniach w obszarze firmowych urządzeń drukujących. Sprawdź kto jeszcze znalazł się w gronie prelegentów i nie zapomnij o konieczności odrębnej rejestracji na kongres.

Stało się już tradycją, że IT Future Expo towarzyszą informatyczne targi pracy. Również i tym razem w specjalnie wydzielonej strefie, odbędzie się wydarzenie - IT CAREER SUMMIT, wraz z równolegle trwającą konferencją - TWOJA KARIERA W IT.

To jednak nie koniec atrakcji. W programie imprezy przewidujemy także strefę 3D, w której zetkniecie się z wirtualną rzeczywistością oraz technologią druku 3D. Nie zabraknie również strefy relaksu, gdzie będzie można skorzystać z darmowego masażu. Zapraszamy do zgłoszenia bezpłatnego udziału w wydarzeniu. Zobaczcie jak było rok temu: