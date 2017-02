Tenda AC9 – dwupasmowy, gigabitowy router

Zapotrzebowanie na wydajne routery stale rośnie. Tenda AC9 oferuje dwupasmową gigabitową sieć bezprzewodową w nowym standardzie Wi-Fi - 802.11ac.

Model został wyposażony w procesor Broadcom ARM Cortex-A7, a także 128 MB pamięci DDR3. Podzespoły te zapewniają najwyższą wydajność w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pasmo 2,4 GHz oferuje prędkość 300 Mbps, natomiast 5 GHz pracować może z prędkością do 867 Mbps. Dzięki temu łącznie użytkownik może uzyskać nawet 1167 Mbps. Jest to trzy razy większa prędkość niż w przypadku standardowych routerów Wireless-N. Dzięki tak dużej prędkości Tenda AC9 świetnie nadaje się do streamingu HD, grania w gry on-line, a także do zadań, które wymagają dużej przepustowości. Sprzęt ten może osiągać wysoką prędkość przesyłania danych nawet na dużych odległościach. To za sprawą anten o wysokiej jakości, które oferują duży zasięg sieci bezprzewodowej. Niezawodność połączenia zapewnia także technologia Beamforming+, która zmniejsza zakłócenia spowodowane innymi urządzeniami radiowymi.

Router korzysta z chipsetu firmy Broadcom. Zapewnia on bardzo dużą stabilność sieci. Dzięki wykorzystywaniu tak bardzo zaawansowanych podzespołów możemy wykorzystywać w pełni prędkości standardu 802.11ac.

AC9 wyposażony jest w interfejs USB. Pozwala on na podłączenie zewnętrznego dysku co pozwoli na skonfigurowanie wewnętrznego serwera. Dzięki niemu użytkownicy naszej sieci będą mogli korzystać z plików. Jeśli podłączymy do routera drukarkę sprawimy, że wszyscy użytkownicy sieci będą mogli z niej korzystać bezpośrednio

Po ustawieniu optymalnego czasu pracy router sam wyłączy oraz włączy połączenie Wi-Fi. Co ciekawe, w trybie oszczędzania energii oprócz dezaktywacji sieci bezprzewodowej wyłączane są także diody LED, a nasz router nie zajmuje pasma innym urządzeniom.

Główne elementy charakteryzujące ten sprzęt:





· Maksymalna prędkość w obydwu zakresach 1167 Mbps. W paśmie 5 GHz wynosi 867 Mbps, w paśmie 2,4 GHz 300 Mbps.

· Gigabitowe połączenie przewodowe

· Wysokiej mocy wzmacniacze i anteny zewnętrzne

· Technologia Beamforming+ zwiększająca zasięg

· Zarządzanie harmonogramem pracy sieci

· Port USB dla udostępniania drukarki bądź stworzenia serwera FTP.

Router Tenda AC9 dostępny jest u autoryzowanych dystrybutorów firmy w Polsce. Jego cena oscyluje w granicach 230 złotych brutto.