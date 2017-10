Policjanci zatrzymali handlarzy danymi osobowymi

Dzięki bardzo dobrej współpracy policji oraz operatora telekomunikacyjnego zatrzymano czterech mężczyzn, którzy są zamieszani w proceder wykradania danych informatycznych oraz danych osobowych. Jak się okazało to pracownicy firmy marketingowej i call center.

O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomił sam operator telekomunikacyjny, który przekazał Policji wyniki zaawansowanych analiz, które umożliwiły precyzyjną rekonstrukcję działań przestępczych oraz identyfikację ich sprawców. Nad sprawą pracowali specjaliści z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz policjanci Komendy Rejonowej.

Postępowanie dotyczy nieuprawnionego dostępu do bazy danych operatora telekomunikacyjnego oraz bezprawnego przetwarzania informacji pochodzących z tej bazy przez firmę marketingową. Jak się okazało, firma marketingowa wykonywała prace na zlecenie operatora konkurencyjnego. Pozyskane informacje zawierające dane abonentów sprawcy przekazywali temu operatorowi, za co otrzymywali systematyczne wynagrodzenie księgowane jako zapłatę za działalność reklamową.

Na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę przeprowadzono szereg przeszukań na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Dokonano przeszukań zarówno mieszkań prywatnych jaki i firm, w tym działających jako tzw. Call Center. W wyniku tych działań policjanci zatrzymali łącznie 4 osoby, mężczyzn w wieku od 33 do 34 lat, którzy zorganizowali opisany proceder, w tym właściciela Call Center oraz osobę, która stworzyła specjalne oprogramowanie wykorzystane w tym procederze.

Policyjni eksperci m. in. ustalili hasła do serwerów, na których przestępcy przechowywali skradzione dane. Dane zostały zabezpieczone, podobnie jak wykorzystane oprogramowanie oraz urządzenia służące do nawiązywania połączeń z internetem oraz dokumentacja księgowa.

Sprawcom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw określonych w artykułach 266 KK, 267 KK, 269b KK oraz art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych. Grozi im do trzech lat więzienia.