Polfejs.pl - wystartował Polski Portal Społecznościowy

W internecie pojawił się serwis społecznościowy Polfejs, nazywany przez swoich twórców Polskim Portalem Społecznościowym, odpowiednikiem Facebooka, na którym ma panować "Prawdziwa wolność słowa". Co kryje się za tymi hasłami?

Zdjęcie Polfejs - Polski Portal Społecznościowy. Strona główna, jeszcze przed logowaniem /materiały prasowe

"Czemu chcesz do nas dołączyć?" - na takie pytanie odpowiadamy tuż przed założeniem profilu. Możliwe odpowiedzi (zachowano pisownie oryginalną) to: "Jestem Patriotą", "Blokowany na fb" i "Jestem Prawy i chcę". Zapowiedzi powstania "patriotycznego odpowiednika" Facebooka - jak opisywały go środowiska niechętne regulaminowi największego serwisu społecznościowego świata - pojawiły się już kilka miesięcy temu.

Na przełomie października i listopada zeszłego roku z Facebooka zniknęły profile m.in. Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Decyzja administracji serwisu była jednym z powodów, dla których miał powstał Polfejs.



Kto założył Polfejsa? Grupa Polskich Patriotów - to jedyna informacja, jaką znajdziemy w sekcji "O nas" (tak naprawdę "About us", termin nie został przetłumaczony). Z bardzo ogólnego regulaminu dowiemy się, że siedziba Polfejsa mieści się w "na terenie Nowego Dworu Gdańskiego". Nie ma informacji o jakimkolwiek bycie prawnym będącym dysponentem danych osobowych osób, które zalogują się (zostawią dane) w serwisie. Według polskich regulacji prawnych regulamin serwisu internetowego zbierającego dane osobowe powinien zawierać m.in. właśnie taką wzmiankę. Warto o tym wiedzieć, zanim podamy swój adres e-mail, datę urodzenia czy zaczniemy umieszczać w serwisie zdjęcia.



Zdjęcie Wyglądem Polfejs.pl bardzo przypomina Facebooka / materiały prasowe

Sam serwis to w dużej mierze kopia najpopularniejszych rozwiązań znanych z Facebooka - w lewej kolumnie umieszczono dostęp do naszego profilu, podstawowe opcje, szybki podgląd grup, filmów, wydarzeń i ogłoszeń. Środkowa kolumna to odpowiednik facebookowej Tablicy, zobaczymy na niej wpisy, zdjęcia i filmy wrzucane przez użytkowników. W prawej kolumnie umieszczono reklamy, popularne tematy i sugerowanych znajomych.

Regulamin Polskiego Portalu Społecznościowego zabrania "Używania wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność". Tylko od jego użytkowników zależy, czy rzeczywiście tak będzie.