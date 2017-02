Orange Love - światłowód, telewizja 4K i nielimitowane rozmowy w jednym pakiecie

Orange startuje z nową ofertą - cztery usługi dla domu w jednym pakiecie. Jedna cena, jedna umowa, jedna płatności za wszystkie usługi. To wszystko w ramach Orange Love.

Zdjęcie Nowe dekodery w akcji. Fot. Orange /materiały prasowe

Pakiety Orange Love są dostępne w kilku wariantach. Największy zawiera 4 usługi:

- superszybki internet domowy Orange Światłowód o prędkości nawet 600 Mb/s lub Neostradę o wybranej prędkości,

- Telewizję z niemal 100 kanałami dla całej rodziny w cenie pakietu Orange Love oraz setkami filmów na życzenie i możliwością rozszerzenia pakietu o dodatkowe 50 kanałów na próbę przez 3 miesiące,

- Telefon komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz 3 GB internetu,

- Telefon domowy z nielimitowanymi połączeniami na numery stacjonarne w kraju, do Unii Europejskiej, Kanady, USA oraz na numery komórkowe do USA i Kanady.

Klienci korzystający z Orange Światłowodu otrzymają w zestawie także nowy dekoder telewizyjny Samsung, umożliwiający oglądanie telewizji i filmów w najwyższej jakości 4K Ultra HD. W pakiecie znajdzie się też nowy modem FunBox 3.0 z superszybkim Wi-Fi pozwalającym na transfer danych w prędkości osiąganej do tej pory połączeniem kablowym. Oba urządzenia pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje tak szybkie łącze internetowe.

Orange Love zawierający 4 usługi jest dostępny już od 69 zł z VAT za miesiąc: w zestawie z Orange Światłowodem 100 Mb/s, abonament przez pierwsze 12 miesięcy wynosi 69 z VAT, a przez kolejne 12 miesięcy 99,90 zł z VAT miesięcznie.

Klienci mogą skorzystać także z pakietu Orange Love składającego się 2 usług (Internet domowy w wybranej technologii i prędkości - Orange Światłowód, Neostrada lub Internet 4G dla domu - oraz Telefon komórkowy).

Do wszystkich pakietów można dokupić kolejne karty SIM dla bliskich z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami w abonamencie 19,99 zł miesięcznie za każdą dodatkową kartę.

Wystarczy jedna umowa by móc korzystać z wybranego zestawu usług. Klient otrzymuje jedno podsumowanie płatności, na które składają się koszty wszystkich elementów Orange Love oraz ewentualnych innych usług lub urządzeń dokupionych do pakietu. Wszystkie usługi, z których korzysta klient są rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym. Należności regulowane są w jednym terminie, na jedno konto bankowe.

4K, multiroom i Orange Tv Go

Nowy dekoder telewizyjny Samsung umożliwia oglądanie telewizji, filmów z wypożyczalni Orange oraz własnych filmów w jakości 4K Ultra HD. To najwyższa jakość obrazu dostępna obecnie w domowych warunkach. W ramach promocji, każdy nowy klient wybierający ofertę z dekoderem Samsung otrzyma bez dodatkowych opłat dostęp do kanału Festival 4K, w ramach którego można oglądać relacje ze światowych festiwali muzycznych, z teatrów i oper. Wszystko bez reklam i w najwyższej jakości obrazu. Natomiast Ci, którzy zamówią HBO, otrzymają dostęp do dwóch sezonów serialu Pakt w jakości 4K w ramach HBO On Demand. Oferta telewizyjna w jakości 4K będzie sukcesywnie wzbogacana.

Dekoder umożliwia równoczesne nagrywanie 3 kanałów podczas oglądania innego. Dzięki funkcji TimeShifting można zatrzymać lub przewinąć oglądany program czy film. Już wkrótce dostępna będzie nowa funkcjonalność pozwalająca na bezprzewodowe podłączenie dekodera z modemem. Wraz z nowym dekoderem Orange Polska wprowadza także nowe, bardziej przyjazne i łatwe w obsłudze menu platformy telewizyjnej. Klienci, którzy chcieliby skorzystać z nagrywania filmów czy programów telewizyjnych, mogą dokupić dysk o pojemności 500 GB w cenie 49 zł. Dostępna jest także funkcja multiroom, umożliwiająca oglądanie telewizji na 2 telewizorach jednocześnie w cenie 10 zł z VAT miesięcznie. Rozwiązaniem idealnym dla tych, którzy chcą mieć dostęp do swojej telewizji także na tablecie czy smartfonie jest Orange TV Go (4,99 zł z VAT miesięcznie).

Zdjęcie Oferta Orange Love / materiały prasowe

Superszybkie WiFi - modem FunBox 3.0

Najnowszy modem FunBox 3.0 to kolejne urządzenie, dzięki któremu można maksymalnie wykorzystać zalety światłowodu. Dzięki niemu wszyscy domownicy mogą się cieszyć superszybkim WiFi najnowszej generacji (standard WiFi AC z czterema antenami działającymi w trybie MU-MIMO), które umożliwia bezprzewodowy transfer danych z szybkością osiągalną dotąd jedynie przy połączeniu przewodowym. FunBox 3.0 posiada zintegrowany terminal optyczny (ONT) i modem z WiFi, co w praktyce oznacza mniej urządzeń i kabli w domu. FunBox 3.0 zapewnia też najlepszą jakość dźwięku dla telefonii internetowej, na której bazuje telefon domowy w Orange Love. A dzięki aplikacji Mój FunBox na smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android, można wygodnie zarządzać usługami dostępnymi poprzez modem.

Nowoczesne smartfony i telewizory 4K

Ofertę Orange Love uzupełniają nowoczesne urządzenia, które pozwalają w pełni korzystać z zalet superszybkiego internetu światłowodowego, mobilnego internetu 4G oraz telewizji 4K Ultra HD.

Do wszystkich pakietów Orange Love można kupić nowoczesne smartfony już od 49 zł na start, w atrakcyjnych miesięcznych ratach, np. HTC Desire 626 (49 zł na start, rata 20 zł), LG X Power (149 zł na start, rata 20 zł), Samsung Galaxy J5 (199 zł na start, rata 25 zł), Huawei P9 lite (299 na start, rata 25 zł), Samsung Galaxy S7 edge (999 na start, rata 75 zł).

Orange poleca także zestawy składające się z telewizora 4K oraz smartfona. Do wyboru jest m.in. 49" Samsung UHD (4K) SmartTV za 349 zł na start oraz miesięczną ratą w wysokości 90 zł. W zestawie z telewizorem dostępne są smartfony: Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy J5 dual SIM lub Samsung Galaxy J3 dual SIM.