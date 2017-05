Netflix przez rok za darmo? Nie daj się nabrać – to oszustwo!

Obietnica dostępu do ulubionych filmów i seriali za darmo okazuje się być na tyle kusząca, że cyberprzestępcy postanowili wykorzystać ją w swoim najnowszym oszustwie. Eksperci ostrzegają przed wiadomościami rozprzestrzeniającymi się za pomocą komunikatora WhatsApp, w których użytkownicy skłaniani są do aktywacji darmowej usługi w serwisie Netflix. Celem oszustów jest wysyłanie wiadomości na numery SMS Premium z urządzenia ofiary.

Zdjęcie Wiadomości rozsyłane w komunikatorze WhatsApp /materiały prasowe

Użytkownicy komunikatora WhatsApp otrzymują od swoich znajomych wiadomości z linkiem prowadzącym do strony wyglądającej jak oficjalny serwis Netflix. Po kliknięciu w link, użytkownik zostaje przekierowany na stronę, na której zostaje wyświetlony komunikat informujący, że aby otrzymać bezpłatny roczny dostęp do serwisu, należy przesłać link do 10 kolejnych osób na WhatsApp. Jeśli użytkownik udostępni link określonej liczbie znajomych, zostaje przekierowany na stronę wskazującą ostatni etap aktywacji. W tym czasie przestępcy wykradają informacje ze smartfona użytkownika i wysyłają wiadomości na numery SMS Premium.

Reklama

- Zaobserwowaliśmy rozprzestrzenianie się wiadomości w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim, jednak z uwagi na popularność i wielojęzyczność Netflixa nie możemy wykluczyć pojawienia się w najbliższym czasie wiadomości z linkiem do rzekomej promocji w innych językach – mówi Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z firmy ESET.

Ekspert radzi osobom, które wpadły w pułapkę, aby przede wszystkim nie udostępniały linku kolejnym znajomym – dzięki temu mniej osób padnie ofiarą oszustów. Warto także poinformować osoby, od których otrzymaliśmy link, że padły ofiarą cyberprzestępców. Dodatkowo warto skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, by upewnić się, że wysyłanie wiadomości na numery SMS Premium zostało zablokowane.