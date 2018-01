Mastercard stawia na funkcje biometryczne

Mastercard poinformował, że począwszy od kwietnia 2019 roku posiadacze jego kart będą mogli korzystać z biometrycznych technik uwierzytelniania, takich jak rozpoznawanie odcisków palców i rysów twarzy, podczas zakupów i dokonywania płatności.

Zdjęcie Karty z funkcjami biometrycznymi już wkrótce trafią do użytku /materiały prasowe

Funkcje biometryczne są coraz bardziej powszechne na tabletach i smartfonach, a klienci wyraźnie preferują takie rozwiązania. Równocześnie wchodzą w życie nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące tzw. silnego uwierzytelniania. Nadszedł więc czas, aby wprowadzić biometryczne uwierzytelnianie płatności cyfrowych na szeroką skalę.



Zdecydowana większość konsumentów (93 proc.) woli korzystać z metod biometrycznych zamiast wpisywać hasło w celu zatwierdzania płatności. Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez Uniwersytet Oksfordzki we współpracy z Mastercard, 92 proc. firm z sektora bankowości chce wdrożyć rozwiązania biometryczne. Banki twierdzą również, że gdy dostępne jest uwierzytelnianie biometryczne, klienci znacznie chętniej dokonują zakupów. W porównaniu z innymi metodami, takimi jak jednorazowe hasła SMS, autoryzacja biometryczna może obniżyć wskaźniki "porzuconych koszyków" nawet o 70 proc., co potwierdza, że rzeczywiście są one wygodniejsze i chętniej wykorzystywane przez kupujących.



- Technologie biometryczne doskonale spełniają oczekiwania klientów, którzy są zainteresowani przyszłościowymi, bezpiecznymi rozwiązaniami dostosowanymi do cyfrowego stylu życia. Zwiększają komfort zakupów i bezpieczeństwo transakcji, dzięki czemu mogą przynieść znaczne korzyści kupującym, sklepom i bankom. Nasza pozycja lidera w tym obszarze potwierdza, że potrafimy dostosowywać się do oczekiwań i nowych zwyczajów klientów - powiedział Javier Perez, prezes Mastercard Europe.



Jeśli metody potwierdzania tożsamości online są zbyt czasochłonne lub złożone, mogą zniechęcić kupujących do korzystania z usług sklepu internetowego. Dotychczasowe rozwiązania wykorzystujące to, co klient zna (np. hasła) i co posiada (np. karty i urządzenia mobilne), warto zastąpić rozwiązaniami opartymi na tym, co klient ma niemal zawsze pod ręką (np. smartfony) i kim jest (dane biometryczne).



Od lat Mastercard jest pionierem we wdrażaniu technologii biometrycznych w procesach płatności. Firma chce w ten sposób zarówno polepszyć doświadczenia klienta, jak i zapewnić mu bezpieczeństwo transakcji online i offline. Technologia Mastercard Identity Check, obecnie dostępna w 37 krajach na całym świecie, jest rozwiązaniem uwierzytelniającym, które umożliwia stosowanie identyfikatorów biometrycznych, takich jak odcisk linii papilarnych, skan tęczówki oka lub rozpoznawanie rysów twarzy, do weryfikacji tożsamości za pomocą urządzenia mobilnego w trakcie zakupów i realizacji transakcji bankowych przez internet. Znacznie przyspiesza ona proces dokonywania płatności cyfrowych i zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Płatność przebiega płynnie i bezproblemowo, co zmniejsza wskaźniki rezygnacji konsumentów z zakupów.