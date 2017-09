Luka w portalu Instagram wykorzystana przez cyberprzestępców

Jak poinformował serwis Instagram, cyberprzestępcy wykorzystali błąd w portalu do kradzieży danych uwierzytelniających użytkowników.

Zdjęcie Cyberprzestępcy stojący za atakami zostali zauważeni na jednym z podziemnych forów /materiały prasowe

Badacze z Kaspersky Lab odkryli, że luka występuje w aplikacji mobilnej Instagrama w wersji 8.5.1 opublikowanej w 2016 r. (bieżąca wersja to 12.0.0.). Sam atak nie jest specjalnie skomplikowany: przy użyciu przeterminowanej aplikacji atakujący wybiera opcję resetowania hasła i przechwytuje to żądanie przy użyciu specjalnie przygotowanego serwera proxy. Następnie przestępca wybiera ofiarę i wysyła do serwera Instagrama żądanie zawierające unikatowy identyfikator lub nazwę swojego celu. Serwer zwraca odpowiedź zawierającą informacje o ofierze, łącznie z poufnymi danymi, takimi jak adres e-mail czy numer telefonu.

Mimo niskiego poziomu skomplikowania technicznego, ataki są czasochłonne, ponieważ muszą być przeprowadzane ręcznie. Wynika to z faktu zastosowania przez serwis Instagram obliczeń matematycznych do zabezpieczenia swoich formularzy przed zautomatyzowanym wypełnianiem.

Cyberprzestępcy stojący za tymi atakami zostali zauważeni na jednym z podziemnych forów, gdzie wymieniali się danymi dostępowymi do kont celebrytów w serwisie Instagram.

Kaspersky Lab zaleca wszystkim użytkownikom korzystającym ze starszych wersji oprogramowania, by dokonali jak najszybszej aktualizacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa można także rozważyć stosowanie różnych adresów e-mail do poszczególnych portali społecznościowych. Jeżeli użytkownik otrzyma wiadomości e-mail dotyczącą zmiany hasła, której sam nie inicjował, należy natychmiast poinformować o tym fakcie administrację serwisu online.