Kinoman.tv nie działa - zamknięto serwis z filmami

Pod nóż poszedł kolejny serwis internetowy, w którym użytkownicy umieszczali filmy naruszające prawa autorskie - Kinoman.tv.

Zdjęcie Kinoman.tv został zamknięty /©123RF/PICSEL

Treść oświadczenie założycieli serwisu prezentujemy poniżej (zachowano pisownie oryginalną):

"Pomimo zapisu w regulaminie, cześć użytkowników wstawia treści chronione prawem autorskim, po zgłoszeniu takiego materiału kasowaliśmy go w pierwszej kolejności a takim użytkownikom po upomnieniu blokowaliśmy możliwość dostępu do serwisu.



Niestety skala zjawiska się nie zmniejsza i jesteśmy zmuszeni do zawieszenia działalności strony kinoman.tv



Dziękujemy wszystkim użytkownikom serwisu".

Kinoman.tv był jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu. Filmy można było oglądać bez opłat, ale z reklamami. Aby oglądać filmy bez reklam, trzeba było zapłacić - przykładowo 8 zł za trzy dni. Istniała również opcja wykupienia konta rocznego, za ponad 200 zł.