​Google ma już 18 lat

Google 4 września 2017 roku obchodzi swoje 18. urodziny. Jest to firma, która narodziła się w kalifornijskim garażu, dokonała rewolucji na miarę Gutenberga.

Zdjęcie Siergiejem Brin (z lewej) i Larry Page - założyciele Google /AFP

"Gdyby naszą jedyną motywacją były pieniądze, sprzedalibyśmy firmę dawno temu, a dzisiaj opalalibyśmy się na plaży" - powiedział kiedyś Larry Page, który wraz z Siergiejem Brinem 4 września 1998 roku oficjalnie wystartowali z firmą Google. Osiemnaście lat później, napisanie że Google "zmieniło świat", byłoby - delikatnie mówiąc - truizmem.

Algorytm sukcesu

Google narodziło się Kalifornii, na Uniwersytecie Stanforda. Pod koniec lat 90. nie brakowało młodych firm podobnych do Google. Branża internetowa sprawiła, że z dnia na dzień ludzie pokroju Larrego i Siergieja stawali się milionerami. Jednak większość z tworów tamtej epoki nie przetrwała kryzysu na początku 2000 roku (tzw. Dot-Com bubble). Google wyszło z niego tylko silniejsze. Dlaczego?

Kluczem do sukcesu były dwie kwestie. Najważniejszą rolę odegrał algorytm stworzony przez dwóch młodych biznesmenów. BackRub, bo taka była jego pierwotna nazwa, oceniał popularność strony po liczbie linków odsyłających do niego. Oryginalna nazwa Google miała zresztą brzmieć BackRub, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Sam algorytm został zmieniony na wykorzystywany do dzisiaj, po wielu modyfikacjach, PageRank. Próba czasu wykazała jego wyższość nad rozwiązaniami konkurencji. Drugą kluczową kwestią dla rozwoju firmy byli jej założyciele - bardzo dobry model zarządzania, innowacyjne podejście do technologii i wyjście naprzeciw nowemu pokoleniu programistów.

Zdjęcie Google w 1998 roku / materiały prasowe

Alfabet zaczyna się od "G"

Z dominującą pozycją w branży wyszukiwarek, i z coraz większymi dochodami z reklam, Google w minionej dekadzie rozpoczęło budowę swojej potęgi. Po serii usług (poczta, edytory tekstów, platformy społecznościowe, mapy), przyszła pora na otwieranie zagranicznych biur. W przypadku Polski rozpoczęło się od centrum badań i rozwoju w Krakowie. Jeden z pierwszych takich ośrodków w stolicy Małopolski otwarto w 2006 roku. Rok później padło na Wrocław. Dzisiaj Google zatrudnia ponad 54 tys. pracowników, będąc częścią konglomeratu i holdingu Alphabet, skupiającego jednostki zależne od Google.

Zdjęcie Sudar Pichai, aktualnie pełniący funkcję CEO Google / AFP

Alphabet, powołany do życia dwa lata temu, po zmianie CEO Google, stał się symbolem dominacji Google na rynku światowym. Z jednej strony mały start-up, który powstał w garażu użyczonym dwóm młodym ludziom dał internautom nie tylko źródło wiedzy (Google), ale m.in. doskonałe, nieustannie aktualizowane mapy, zaawansowany system operacyjny dla smartfonów i dziesiątki pomniejszych, równie istotnych technologii. Z drugiej jednak, jego pozycja jest tam silna, że UE i pani komisarz Margrethe Vestager rozpoczęli krucjatę przeciwko gigantowi z Mountain View (więcej informacji w tym materiale).

Pomimo wielu kontrowersji, trudno sobie wyobrazić życie bez niektórych narzędzi autorstwa Google.