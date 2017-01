Cyberoszuści podszywają się pod Ceidg.gov.pl

Oszuści podszywają się pod pracowników Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Jest to możliwe dzięki błędnej konfiguracji oficjalnej domeny – czytamy w serwisie Niebezpiecznik.

Naciągaczom potrafią wykorzystać domenę CEIDG.gov.pl do wysłania korespondencji elektronicznej z żądaniem zapłaty. Jak to możliwe? Jak podaje Niebezpiecznik, rządowa domena nie ma ustawionego mechanizmu SPF, DKIM, czy DMARC. To dzięki nim nasz serwer pocztowy wie, że ktoś nieupoważniony wysyła maile, podszywając się chociażby pod wspomniany Ceidg.gov.pl.

W wysyłanej korespondencji pojawia się konto, na które należy przelać rzekomo zaległą kwotę. Wysokość wpłaty? 375 złotych, całość ma iść na rzecz Ministerstwa Rozwoju.

