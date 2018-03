Chińskojęzyczna grupa cyberprzestępcza szpiegowała firmy farmaceutyczne

Badacze z Kaspersky Lab odkryli dowód na pojawienie się nowego niepokojącego trendu: coraz więcej zaawansowanych ugrupowań cyberprzestępczych skłania się w kierunku ataków na sektor ochrony zdrowia. W organizacjach farmaceutycznych w Wietnamie zostało wykryte szkodliwe oprogramowanie PlugX, którego celem jest kradzież receptur leków oraz informacji biznesowych.

Zdjęcie Narzędzie PlugX umożliwia atakującym wykonywanie różnych szkodliwych operacji w systemie bez zgody czy autoryzacji użytkownika /123RF/PICSEL

PlugX jest dobrze znanym narzędziem umożliwiającym zdalny dostęp (ang. Remote Administration Tool, RAT). Zwykle jest rozprzestrzeniany za pośrednictwem ataków phishingowych, a wcześniej został wykryty w atakach ukierunkowanych na organizacje wojskowe, rządowe oraz polityczne. Narzędzie to było wykorzystywane przez wiele chińskojęzycznych ugrupowań cyberprzestępczych, w tym Deep Panda, NetTraveler czy Winnti. W 2013 r. odkryto, że to ostatnie – odpowiedzialne za ataki na firmy z branży gier online – wykorzystywało PlugX od maja 2012 r. Co ciekawe, Winnti brał również udział w atakach na firmy farmaceutyczne, których celem była kradzież certyfikatów cyfrowych producentów sprzętu medycznego oraz oprogramowania.

Narzędzie PlugX umożliwia atakującym wykonywanie różnych szkodliwych operacji w systemie bez zgody czy autoryzacji użytkownika, w tym kopiowanie i modyfikowanie plików, przechwytywanie znaków wprowadzanych z klawiatury, kradzież haseł czy przechwytywanie zrzutów ekranu z aktywności użytkownika. PlugX, podobnie jak inne tego typu narzędzia, jest wykorzystywany przez cyberprzestępców do ukradkowej kradzieży i gromadzenia w szkodliwych celach informacji, które są poufne i na których można zarobić.

Wykorzystywanie narzędzi umożliwiających zdalny dostęp w atakach na organizacje farmaceutyczne świadczy o tym, że zaawansowane cybergangi wykazują zwiększone zainteresowanie zarabianiem na sektorze opieki zdrowotnej.

"W organizacjach medycznych prywatne i poufne dane dotyczące opieki zdrowotnej nieustannie migrują z formy papierowej do cyfrowej. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej tego sektora bywa niekiedy zaniedbywane, dlatego polowanie ugrupowań cyberprzestępczych na informacje dotyczące postępów w zakresie innowacji dotyczących leków i sprzętu budzi prawdziwy niepokój. Przypadki wykrycia szkodliwego oprogramowania PlugX w organizacjach farmaceutycznych wskazują na kolejną bitwę, jaką musimy stoczyć – i wygrać – z cyberprzestępcami" – powiedział Jurij Namiestnikow z Kaspersky Lab.

Z badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab wynika także, że:

- szkodliwe oprogramowanie występowało w systemach ponad 60% organizacji medycznych;

0 na szczycie listy państw o największej liczbie zaatakowanych urządzeń w organizacjach medycznych znalazły się Filipiny, Wenezuela i Tajlandia.

Porady bezpieczeństwa

- Usuń wszystkie węzły, które przetwarzają dane medyczne z publicznych portali WWW.

- Automatycznie aktualizuj zainstalowane oprogramowanie przy użyciu systemów zarządzania łatami na wszystkich węzłach, w tym serwerach.

- Przeprowadź segmentację sieci: nie podłączaj drogiego sprzętu do głównej sieci LAN twojej organizacji.

- Stosuj sprawdzone rozwiązanie bezpieczeństwa klasy korporacyjnej w połączeniu z technologiami przeciwdziałającymi atakom ukierunkowanym oraz analizą zagrożeń. Potrafią one identyfikować i przechwytywać zaawansowane ataki ukierunkowane poprzez analizowanie anomalii sieciowych oraz zapewnienie zespołom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo pełnej widoczności sieci oraz automatyzacji reakcji.