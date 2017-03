Travis the Translator - pierwszy taki uniwersalny tłumacz

To magiczne czarne urządzenie to Travis the Translator. Może i wygląda niepozornie, ale dzięki sztucznej inteligencji błyskawicznie tłumaczy 80 języków online i 20 języków offline.

Zdjęcie Travis the Translator /materiały prasowe

Travis the Translator jest pierwszym na świecie głosowym urządzeniem kieszonkowym, które błyskawicznie tłumaczy wybrany język na język docelowy. Umożliwia to przełamanie barier językowych i pozwala podróżnikom oraz międzynarodowym profesjonalistom komunikować się ze wszystkimi oraz wszędzie na świecie.



W przeciwieństwie do aplikacji takich jak Google Translate, których jest dziesiątki, Travis jest urządzeniem mobilnym wyprodukowanym z konkretnym przeznaczeniem, tzn. natychmiastową translacją głosu.



Reklama

- Pozwala to na usprawnienie komunikacji i ulepszenie doświadczenia użytkownika - Travisa można używać jednocześnie nie tracąc kontaktu wzrokowego lub gestykulacji w rozmowie - powiedział Lennart van der Ziel, CEO Travisa.

Zdjęcie Travis the Translator / materiały prasowe

Travis został zaprojektowany dzięki kooperacji ekip z Holandii, Stanów Zjednoczonych i Chin, z wcześniejszym doświadczeniem w produkcji ponad 10 milionów urządzeń konsumenckich.



Travis zadebiutował na targach Mobile World Congress, które odbyły się w Barcelonie na początku marca 2017 r. Travis będzie dostępny na całym świecie od czerwca, w sugerowanej cenie detalicznej 199 dol.