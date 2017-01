Pikoprojektor UO SMART BEAM na polskim rynku

Wraz z początkiem stycznia na rynku polskim miała miejsce premiera miniaturowego projektora UO SMART BEAM LASER. W grudniu ubiegłego roku został on uznany przez New York Magazine najlepszym prezentem dla fanów nowych technologii. Teraz trafił do sprzedaży także w naszym kraju.

Zdjęcie UO SMART BEAM /materiały prasowe

UO SMART BEAM LASER to projektor laserowy, który został zminiaturyzowany do wymiarów 60 milimetrowej kostki.

Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o technologię LCOS (ciekłych kryształów na siliconie) i może współpracować z laptopem, tabletem, smartfonem czy kamerą sportową po połączeniu poprzez kabel lub Wi-Fi. Po integracji z urządzeniami obsługującymi system Windows, Android lub IOS można za jego pomocą wyświetlać filmy, zdjęcia lub prezentacje w rozdzielczości HD w dowolnie wybranym miejscu.

Projektor został wyposażony w technologię FOCUS FREE, która zapewnia wysoką jakość obrazu (w rozmiarze od 20 do 100 cali), a jednocześnie jest w pełni bezpieczna dla oczu. Ostrości obrazu nie trzeba dostrajać, urządzenie nie posiada silnika optycznego. UO SMART BEAM LASER automatycznie wyświetla przekaz w najlepszej rozdzielczości dla widza.

Zdjęcie UO SMART BEAM /materiały prasowe

Dodatkowo został on wyposażony w wydajną baterię, która wytrzyma do 2 godzin nieprzerwanej pracy a także działa w trybie power bank.