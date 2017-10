Nowy rower elektryczny Kawasaki trafia do Polski

​4cv Mobile, dystrybutor urządzeń elektroniki konsumenckiej, wprowadził do sprzedaży w Polsce wyposażony w napęd elektryczny rower górski klasy premium marki Kawasaki.

Według dostępnych badań 6 proc. Polaków regularnie dojeżdża na rowerze do pracy lub szkoły. To około miliona osób. W całej Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 7,6 proc., co oznacza, że nie odbiegamy znacząco od unijnej średniej. Natomiast w krajach Europy zachodniej ponad 20 proc. wolumenu sprzedaży stanowią rowery z napędem elektrycznym, a w krajach Beneluksu jest to ponad 30 proc. W Polsce jednoślady elektryczne nie cieszą się jeszcze aż tak dużą popularnością, jednak ich sprzedaż również sukcesywnie rośnie.



Na nasz rynek wchodzi Kawasaki Electric Trekking MTB. Urządzenie wyposażone jest w 36-Voltowy, zintegrowany z ramą akumulator Panasonic o pojemności 9Ah oraz silnik o mocy 250W. Amortyzowany przedni widelec, hamulce tarczowe i przerzutka Shimano ułatwiają jazdę terenową, a siła mięśni wspomagana napędem elektrycznym pozwala na szybsze pokonywanie o wiele większych dystansów i wzniesień, w porównaniu do zwykłego roweru.



Podobnie jak klasyczne jednoślady Kawasaki Electric Trekking MTB posiada uniwersalną, 53-centymetrową ramę, kierownicę i pedały. Umieszczenie silnika w tylnej piaście oraz integracja akumulatora z ramą powodują, że elektronika nie rzuca się w oczy i w pierwszej chwili trudno odróżnić go od tradycyjnego roweru górskiego.



Model Kawasaki Electric Trekking MTB wyróżnia tryb WALK, dzięki któremu rower samodzielnie porusza się z prędkością do 6 km/h. Uruchamia się go dzięki specjalnemu panelowi, który pozwala włączyć wspomaganie i przełączać się między trybami. Znajduje się tu także diodowy wyświetlacz informujący o stanie naładowania akumulatora.



Elektryczny rower Kawasaki kosztuje 6999 zł.

