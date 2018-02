Dwie nowe kamery Hykker od poniedziałku w Biedronce

W poniedziałek 26 lutego w ofercie Biedronki pojawią się dwie kamery: sportowa – Active Cam 2 oraz wideorejestrator samochodowy - Road Trip 2. Oba produkty marki Hykker posiadają certyfikat TÜV Rheinland i dostępne będą w tej samej cenie 69,90 zł.

Zdjęcie Hykker Active Cam 2 /materiały prasowe

Kamera sportowa Hykker Active Cam 2 została stworzona dla wszystkich aktywnych osób i tych, którzy szukają urządzenia smart do rejestrowania wideo na co dzień. Sprawdzi się w sytuacjach, w których trudno byłoby uczestniczyć fotografowi lub w takich, gdzie samodzielne nagrywanie nie byłoby możliwe. W efekcie kamera uwieczni nasz zjazd na nartach, jazdę na rowerze czy inne aktywności z wyjątkowej perspektywy.

Kamera Hykker Active Cam 2 z 2-calowym wyświetlaczem jest poręczna. Dostarcza obraz w rozdzielczości HD - 720p. Została wyposażona w szerokokątny obiektyw oraz mikrofon i głośnik, dzięki czemu nagrywa dźwięk. Kamerze niestraszne są zmienne warunki atmosferyczne ponieważ zabezpieczona jest przezroczystą, wodoszczelną obudową odporną na wodę (obudowa z certyfikatem IPX8 jest w zestawie). Wmontowany w urządzenie slot microSD pozwala na korzystanie z kart pamięci o pojemności do 32GB. Z kolei wbudowany, wymienny akumulator o pojemności 500 mAh pozwala pracować urządzeniu do trzech godzin i ładowany jest poprzez gniazdo microUSB.

Produkt oferowany będzie wraz z wodoodporną obudową i uchwytem mocującym w cenie 69,90 zł.

Zdjęcie Hykker Road Trip 2 / materiały prasowe

Drugim urządzeniem jest kamera samochodowa Hykker Road Trip 2 - wideorejestrator, który umożliwia nagrywanie obrazu z przejechanych tras w rozdzielczości HD 720p. Urządzenie pozwala rejestrować przebytą drogę. Zapisane nagranie może być przydatne w przypadku trudnych sytuacji na drodze. Kamera ma kolorowy wyświetlacz LCD 2,2", na którym można wyświetlić utrwalony obraz oraz szerokokątnemu obiektywowi rejestrującemu. Urządzenie jest wyposażone w G-sensor zapewniający stabilizację podczas przeciążeń i drgań. Ponadto Hykker Road Trip 2 posiada funkcję nagrywania w pętli, a jego pamięć można w łatwy sposób powiększyć poprzez instalację karty microSD do 32 GB. Z kolei wbudowany czujnik ruchu pozwala na utrzymanie urządzenia w ciągłej gotowości, a diody IR wspomagają nagrywanie w nocy.

Produkt oferowany będzie wraz z uchwytem na szybę w cenie 69,90 zł.

Oba urządzenia posiadają znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Kamery będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 26 lutego do 11 marca br. lub do wyczerpania zapasów.