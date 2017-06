ADATA UC360 i UC370 – małe i wytrzymałe pendrive’y 2-w-1

Firma ADATA wprowadziła do swojej oferty dwa nowe pendrive’y - UC360 i UC370. Oba modele posiadają konstrukcję 2-w-1, wykorzystują protokół OTG i są wykonane z metalu.

Zdjęcie Pendrive ADATA /materiały prasowe

ADATA UC360 posiada złącza USB-A oraz Micro USB i waży zaledwie 3,8 g. UC370 wyposażony jest w złącze USB-A oraz najnowsze USB-C.

Nowe pendrive’y, dzięki zastosowaniu wytrzymałej, metalowej obudowy oraz technologii COB (Chip-On-Board), są w pełni odporne na wodę, kurz, wstrząsy i upadki. Ich funkcjonalność dodatkowo zwiększa uchwyt, który umożliwia przypięcie np. do kluczy.

Łączność odbywa się przez port USB 3.1 z wykorzystaniem protokołu OTG (on the go). Dzięki niemu urządzenia nie wymagają instalacji sterowników i działają od razu po podłączeniu. Maksymalne prędkości transferu to 100/30 MB/s dla odczytu i zapisu danych. Oba pendrive’y są kompatybilne z Windows, Mac OS, Android oraz wieloma platformami takimi jak telewizory Smart TV czy konsole.

ADATA UC360 i UC370 dostępne są w wariantach o pojemności 16, 32 i 64 GB. Ceny nie są jeszcze znane.