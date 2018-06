Sony prezentuje cyfrówkę RX100 VI

Firma Sony wprowadza do oferty aparata RX100 VI - kolejny model z popularnej serii Cyber-shot RX100.

Zdjęcie Sony RX100 VI /materiały prasowe

Nowy RX100 VI to pierwszy aparat z rodziny RX100 wyposażony w obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2,8 - F4,5. Poza tym, cyfrówka posiada 20,1-megapikselowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS o rozmiarze 1 cala z własnym układem pamięci DRAM, zmodernizowanym procesorem obrazu BIONZ X.

Za ustawianie ostrości odpowiada system Fast Hybrid AF z 315 umieszczonymi na matrycy polami AF opartymi na detekcji fazy. System ten nastawia ostrość w ciągu 0,03 sekundy, co - jak twierdzi Sony - jest najkrótszym na świecie czasem w segmencie aparatów z przetwornikiem typu 1,0". Użytkownik może też fotografować z szybkością do 24 kl./s — w pełnej rozdzielczości i przy nieprzerwanym działaniu systemów AF/AE - jak również nagrywać filmy 4Kz odczytem wszystkich pikseli matrycy bez ich łączenia w grupy.

Po raz pierwszy w serii Sony RX100 użyty został obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200 mmi F2,8 - F4,5. Mimo kompaktowych wymiarów pokrywa on zakresy typowe dla dwóch obiektywów: 24-70 mm i 70-200 mm. Właściwości te osiągnięto dzięki konstrukcji z dwoma soczewkami ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji) i ośmioma soczewkami asferycznymi, w tym czterema AA (zaawansowanymi asferycznymi).

Obiektyw modelu RX100 VI wyróżnia się dużym otworem przysłony w całym zakresie zoomu. Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot pozwala wydłużyć czas otwarcia migawki o 4 stopnie i zapobiega zamazywaniu się ujęć w słabym oświetleniu lub przy większych ogniskowych.

RX100 VI to także pierwszy aparat z serii RX100 wyposażony w technologię High-density Tracking AF, która koncentruje pola AF wokół głównego motywu, aby zwiększyć dokładność śledzenia i ustawiania ostrości. Użytkownik może również skorzystać z technologii "AF priorytet oczu". Jej obecna wersja śledzi ostrość około dwóch razy wydajniej niż w dotychczasowym modelu z serii RX100. Aparat wyposażono w funkcje ustawiania ostrości na miejsce dotknięte na ekranie LCD oraz dotykowego wybierania pola ostrości. Ta ostatnia jest przeznaczona dla osób, które wolą wybierać pola ostrości przez wskazanie ich palcem.

W porównaniu z poprzednimi modelami znacznie zmniejszyło się opóźnienie obrazu w wizjerze elektronicznym, dzięki czemu fotograf wykonujący serię zdjęć może niezawodnie uchwycić najważniejszy moment. Aby ułatwić przeglądanie i sprawdzanie obrazów utrwalonych w trybie zdjęć seryjnych, wprowadzono możliwość ich wyświetlania w grupach, a nie tylko pojedynczo.

Wyposażenie aparatu RX100 VI obejmuje też szybką migawkę niwelującą zniekształcenia (o minimalnym czasie otwarcia 1/32 000 s). Ogranicza ona efekt "przekrzywienia" powstający przy rejestracji ruchomych obiektów. Po włączeniu trybu migawki elektronicznej aparat może pracować całkowicie bezgłośnie nawet w trybie zdjęć seryjnych przy dużej szybkości. Dostępna jest również migawka mechaniczna.

Wchodzące w skład systemu Fast Hybrid AF, umieszczone w płaszczyźnie ogniskowej pola AF oparte na detekcji fazy gwarantują dokładne ustawianie i śledzenie ostrości — nawet w zastosowaniach stawiających szczególnie wysokie wymagania, na przykład przy nagrywaniu filmów 4K. System menu pozwala na zmianę szybkości regulacji AF oraz czułości śledzenia AF.

Nowością w rodzinie aparatów Cyber-shot jest zgodność z materiałami 4K HDR. Zapewnia ją nowy profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma), umożliwiający pracę z materiałami HDR. Wśród pozostałych profesjonalnych funkcji filmowych warto wymienić krzywą gamma S-Log3, przestrzeń barw S-Gamut3, tryb Full HD 120p, profile obrazu, zapis plików proxy itp. Aparat RX100 VI daje również możliwość nagrywania filmu do wyświetlenia w silnie zwolnionym tempie. Rejestracja odbywa się wówczas z szybkością 240, 480 lub 960 kl./s.

Do wyposażenia aparatu RX100 VI należy kontrastowy wizjer XGA OLED Tru-Finder z powłoką ZEISS T*. Ma on 2,35 mln pikseli rozdzielczości, przez co ułatwia wierny podgląd rejestrowanego lub odtwarzanego obrazu. Użytkownik może wsunąć wizjer do obudowy, a w razie potrzeby natychmiast uaktywnić go jednym naciśnięciem przycisku.

Aparat RX100 VI, jako pierwszy z serii Sony RX ma funkcję dotykowego spustu migawki uaktywnianego przez dotknięcie ekranu LCD, dźwignię zoomu pozwalającą dostosowywać szybkość zmian ogniskowych oraz ekran LCD, który można odchylić o 180 stopni w górę i 90 stopni w dół, by robić zdjęcia z niestandardowych perspektyw. Funkcja automatycznego wyłączania monitora pozwala zwiększyć liczbę wykonywanych fotografii nawet o 30%, a całości dopełnia zgodność z Wi-Fi, NFC i Bluetooth.

Sprzedaż nowego aparatu kompaktowego Sony Cyber-shot RX100 VI rozpocznie się w lipcu.