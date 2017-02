Sony: najszybsze na świecie karty pamięci SD

Firma Sony wprowadza na rynek najszybsze na świecie karty pamięci SD z serii SF-G

Zdjęcie Karta pamięci SD z serii SF-G /materiały prasowe

Nowe karty, po zainstalowaniu w urządzeniu zgodnym ze standardem UHS-II, pozwalają zapisywać dane z prędkością do 299 MB/s, co w praktyce oznacza możliwość wykonania długiej serii zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Karty są dostępne w wersjach o pojemności 32, 64 i 128 GB.

Opracowany przez Sony algorytm obecny w nowych kartach SD zapobiega spadkowi prędkości zapisu nawet przy utrwalaniu kolejnych serii zdjęć. Kolejny atut stanowi bardzo duża prędkość odczytu danych: do 300 MB/s.i. W przypadku wykorzystania kart w nowych czytnikach możliwe jest więc bardzo szybkie przesyłanie dużych ilości danych do komputera i usprawnienie pracy w środowiskach profesjonalnych.

W zapewnieniu bezpieczeństwa zapisanych materiałów pomagają takie cechy, jak wodoodporność czy ochrona przed oddziaływaniem ładunków statycznych. Jeśli dojdzie do przypadkowego skasowania zdjęć, to program Sony File Rescue pozwala szybko odzyskać usunięte fotografie i filmy, w tym obrazy w formacie RAW oraz pliki wideo 4K XAVC-S.

Razem z serią SF-G firma Sony wprowadza nowy czytnik kart pamięci MRW-S1. Pozwala on szybko przesyłać duże ilości danych z kart SD z serii SF-G do komputera, a przez to zasadniczo zwiększa efektywność pracy po zakończeniu zdjęć. To niewielkie urządzenie jest wyposażone w port USB SuperSpeed (USB 3.1 I generacji) typu A, który można bezprzewodowo połączyć z komputerem i przesyłać pliki szybciej niż przy wykorzystaniu gniazda na karty SD w komputerze.