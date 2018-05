Samsung Pro Endurance - nowy standard kart SD o dużej wytrzymałości

Samsung zaprezentował kartę Samsung PRO Endurance microSDHC/microSDXC, której trwałość pozwala na zapis do 43 800 godzin ciągłego nagrywania wideo.

Zdjęcie Samsung PRO Endurance /materiały prasowe

Zaprojektowana dla osób, które na co dzień używają kart pamięci w zastosowaniach związanych z ochroną i nadzorem czyli urządzaniach monitorujących, kamerach osobistych czy kamerach samochodowych. Nowa karta PRO Endurance zapewnia odczyt danych z prędkością do 100 MB/s oraz zapis materiałów wideo w rozdzielczości Full HD i 4K z prędkością dochodzącą do 30 MB/s.

Reklama

Samsung PRO Endurance oferuje 25 razy większą wytrzymałość niż poprzednie karty charakteryzujące się wysoką prędkością odczytu i zapisu. Karta objęta jest również 5-letnią gwarancją, co jest nowym standardem dla pojemności 128 GB.

Samsung PRO Endurance została zaprojektowana, aby sprostać trudnym warunkom otoczenia. Dzięki standardowi Samsung 4-Proof, jest odporna na wodę, skrajne temperatury, promieniowanie magnetyczne oraz rentgenowskie. W sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, PRO Endurance jest niezawodnym rozwiązaniem do zapisywania najważniejszych momentów, bez ryzyka utraty lub uszkodzenia danych.