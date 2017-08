EOS M100 - najnowszy bezlusterkowiec Canona

Firma Canon wprowadza do swojej oferty najnowszy model bezlusterkowca. Czym może się pochwalić nowy EOS M100?

Zdjęcie Canon EOS M100

EOS M100 to nowa odsłona podstawowego modelu bezlusetrkowca, lecz jak zapewnia japoński producent, aparat posiada wszelkie funkcjonalności charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych modeli z górnej półki.

Sercem bezlusterkowca jest matryca APS-C o rozdzielczości 24 mln pikseli. Pracuje ona w tandemie z procesorem obrazu DIGIC 7 i zapewnia czułość 100 - 25600 ISO. Szybkość zdjęć seryjnych wynosi do 6 kl./s, a za ustawianie ostrości odpowiada system Dual Pixel AF. Dostępna jest też funkcja nagrywania filmów Full HD 1080p z szybkością 60 kl./s.



Obsługa aparatu możliwa jest dzięki odchylanemu, dotykowemu wyświetlaczowi LCD o rozdzielczości 1,03 miliona pikseli, na którym prezentowane mogą być wskazówki dla początkujących użytkowników. Bezlusterkowiec może się również pochwalić funkcjami łączności Wi-Fi i Bluetooth, które pozwalają na wysyłanie zdjęć do serwisów społecznościowych lub przesyłanie bezpośrednio na telefon. Aplikacja Canon Camera Connect (działająca na urządzeniach z systemami iOS i Android) umożliwia z kolei zapisywanie i wykonywanie zdjęć z aparatu przy użyciu smartfona. Dostęp do funkcji bezprzewodowych zapewnia osobny przycisk na korpusie.



Wymiary aparatu wynoszą 108 x 67 x 35 mm, a jego masa to 302 g. Bezlusterkowiec dostępny będzie w kolorze czarnym, białym i szarym oraz zopcjonalnymi ozdobnymi okładzinami w dziewięciu kolorach.