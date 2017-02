Canon: Nowe lustrzanki EOS 77D i EOS 800D

Firma Canon zaprezentowała dwie nowe lustrzanki cyfrowe z rodziny EOS – modele EOS 77D i EOS 800D. Pierwszy z nich oferuje pełną kontrolę nad ustawieniami i jest propozycją dla każdego, kto chce rozwinąć swoje umiejętności fotograficzne. Z kolei EOS 800D to aparat dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią.

Zdjęcie Canon EOS 77D /materiały prasowe

Nowe aparaty posiadają najnowszy procesor DIGIC 7 i matrycę matrycę APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela wykonaną w tej samej technologii, co sensnor modelu EOS 80D. Lustrzanki zapewniają możliwość rejestrowania zdjęć seryjnych z prędkością do 6 kl./s, a autofokus w trybie Live View ostrzy w 0,03 sekundy. Zakres czułości ISO sięga wartości 25600 z możliwością rozszerzenia do 51200. Moduł autofokusa oferuje 45 punktów (wszystkie krzyżowe). Oba modele oferują również czujnik pomiaru światła RGB+IR o rozdzielczości 7560 pikseli,

Lustrzanki pozwalają na nagrywanie filmów z rozdzielczością Full HD 60p w trybie HDR Movie Shooting. Technologia Dual Pixel CMOS AF śledzi obiekty w ruchu i płynnie ustawia ostrość. Dodatkowo 5-osiowa cyfrowa stabilizacja obrazu eliminuje ruchy kamery podczas kręcenia filmów z ręki.

Łączność NFC i Wi-Fi pozwalają przesyłać zdjęcia i filmy do kompatybilnych urządzeń mobilnych lub urządzeń Canon Connect Station. Z kolei technologia Bluetooth umożliwia przeglądanie zdjęć bez wyjmowania aparatu z torby oraz zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub nowego pilota BR-E1.

Zdjęcie Canon EOS 880D / materiały prasowe

Oprócz nowych lustrzanek Canon zaprezentował także obiektyw EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, a także bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1, który pozwala fotografować z odległości nawet do 5 metrów. Obiektyw EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM to wybór dla początkujących użytkowników. Został on wyposażony w 4-stopniowy stabilizator obrazu, pozwalający uzyskać ostre zdjęcia w słabym świetle i przy pełnym zbliżeniu. Szkło posiada okrągłą 7-listkową przysłonę, która zapewnia estetyczny efekt rozmycia tła. Podczas nagrywania filmów, mechanizm Servo AF z niemal bezgłośnym silnikiem STM umożliwia płynne przejścia eliminując hałas silnika.

EOS 77D – cechy kluczowe:

• Matryca 24,2 MP

• Autofokus z 45-punktami krzyżowymi

• Bezprzewodowe sterowanie i przesyłanie danych przez Bluetooth

• Technologia Dual Pixel CMOS

EOS 800D – cechy kluczowe:

• Matryca APS-C o rozdzielczości 24,2 MP

• Optyczny wizjer i odchylany ekran dotykowy

• Bezprzewodowe przesyłanie zdjęć do smartfonów i tabletów

• Autofokus z 45-punktami krzyżowymi i najszybsze na świecie AF w trybie Live View

• Filmy w jakości filmów Full HD

EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM – cechy kluczowe:

• Zakres ogniskowej 18-55mm

• Długość 61,8 mm przy wadze 215 g

• 4-stopniowa stabilizacja obrazu

• Autofokus z silnikiem STM

Pilot BR-E1 – cechy kluczowe:

• Łączność Bluetooth

• Zasięg 5 metrów (we wszystkich kierunkach)

• Kontrola ostrości i zbliżenia