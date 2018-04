BenQ SW240 – monitor dla fotografów

BenQ wprowadza na polski rynek nowy, najmniejszy w swoim portfolio, monitor fotograficzny ze sprzętową kalibracją kolorów – model SW240. 24,1" matowa matryca IPS ma rozdzielczość 1920x1200 (16:10) co pozwala np. porównywać obok siebie dwa zdjęcia formatu A4 w skali 1:1. Matryca ma kontrast 1000:1 i jasność 300 nitów (cd/m2).

Zdjęcie BenQ SW240 /materiały prasowe

Monitor zapewnia 10-bitową obsługę kolorów, która pozwala na odwzorowanie 1,07 mld kolorów, co daje płynne przejścia tonalne. 100% zgodność z paletą sRGB i 99% zgodność z Adobe RGB oznacza szerszy zakres wyświetlanych barw i większe ich nasycenie. 14-bitowa trójwymiarowa tablica przyporządkowania kolorów (Look Up Table) pozwala precyzyjnie korygować odwzorowanie barw RGB i uzyskanie Delta E ≤ 2.

Z monitorem dostarczane jest oprogramowanie Pallette Master Element do sprzętowej kalibracji monitora - wymagane jest posiadanie kalibratora (nie jest dołączany do monitora). Oprogramowanie współpracuje z popularnymi na rynku kalibratorami: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 oraz Datacolor Spyder 4 / Spyder 5

Na dolnej ramce ekranu znajduje się przycisk umożliwiający na szybkie przełączanie trybu wyświetlania kolorów - zmianę palety barw. Dostępne są tryby: Adobe RGB, sRGB i czarno-biały. Monitor ma gniazdo DVI, HDMI (1.4), DisplayPort (1.2) i USB (3.1) oraz gniazdo słuchawkowe.

SW240 umożliwia 14 cm regulację wysokości położenia ekranu, pochylanie w pionie i poziomie oraz obrót o 90 stopni do pionu. Kaptur osłaniający ekran (SH240) jest wyposażeniem dodatkowym, dostępnym w orientacyjnej cenie detalicznej 330zł.

BenQ SW240 dostępny będzie w Polsce od maja br. w sugerowanej cenie detalicznej 1899 zł.