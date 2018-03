Policjanci przerwali proceder sharingu sygnału płatnych telewizji

41-letni mieszkaniec powiatu żnińskiego nielegalnie udostępniał w sieci programy płatnych telewizji cyfrowych. Został zatrzymany, a w jego mieszkaniu zabezpieczono sprzęt elektroniczny. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Zdjęcie Zdjęcia operacyjne KPP w Żninie /materiały prasowe

Informacje o tym, że w Internecie działa serwer, za pośrednictwem którego nielegalnie udostępniane są uprawnienia umożliwiające odbieranie kodowanych kanałów telewizji cyfrowych, uzyskali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Swoje ustalenia przekazali żnińskim kryminalnym, z którymi podjęli dalsze czynności w tej sprawie.

Na podstawie postanowień uzyskanych z Prokuratury Rejonowej w Szubinie Ośrodek Zamiejscowy z siedzibą w Żninie, policjanci komórek "Cyber" wraz z funkcjonariuszami KMP/KPP dokonali przeszukań w 17 mieszkaniach na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i małopolskiego dot. sharingu, czyli nielegalnego rozdzielania sygnału płatnych telewizji cyfrowych, zabezpieczając 29 dekoderów telewizji satelitarnej, 9 routerów, 3 switche, 10 komputerów stacjonarnych i przenośnych, nośniki pamięci. Na poczet przyszłych kar tymczasowo zabezpieczono mienie ruchome o wartości 72 000 zł.



Funkcjonariusze Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy wspólnie ze żnińskim kryminalnymi do sprawy zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu żnińskiego. Następnego dnia (8 marca) mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut przestępstwa z "Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym". Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Sprawa znajdzie finał w sądzie, do którego trafi akt oskarżenia. Żninianinowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcia operacyjna KPP w Żninie / materiały prasowe

W nielegalny proceder "cardsharingu" zamieszanych jest kilkaset osób zamieszkujących na terenie kraju jak i państw Unii Europejskiej takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia oraz Francja.