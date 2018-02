Orange wymienia dekodery SHD 85 i stare karty

Nie tylko platforma nc+ prowadzi akcję wymiany dekoderów (na razie dobrowolną). Jak się okazuje podobną operację realizuje też Orange. Tu ma ona miejsce od grudnia, ale aż do teraz nie zwróciło to uwagi abonentów. Teraz robi się o sprawie głośniej, bo od 1 lutego z dekoderów Samsung SHD 85 z najstarszymi białymi kartami wyłączono dostęp do kanałów z paczki CANAL+.

Jak poinformował redakcję Satkurier.pl jeden z czytelników - otrzymał telefon od operatora w tej sprawie w pierwszej połowie grudnia. W sieci można znaleźć informacje, że z abonentami kontaktowano się także m.in. pod koniec stycznia.

Mała liczba raportów w sieci może wynikać z faktu, że ilość klientów z najstarszymi dekoderami jest już zapewne niezbyt duża. Urządzenia mają nawet po ponad 9 lat i pochodzą jeszcze z początków platformy Orange, gdy operator startował jako całkiem niezależny usługodawca z własną ofertą kanałów i dwoma transponderami na pozycji 13°E.

Dodatkowo dekodery Samsung SHD 85 i białe karty bardzo dawno temu wycofano już z dystrybucji, więc dotyczy to tylko klientów, którzy z ofertą DTH Orange są zapewne gdzieś od początku (pierwsze trzy lata, w kwietniu 2012 roku wprowadzono Sagemcom UHD 88, który wbrew nazwie nie ma nic wspólnego z Ultra HD, zastąpił on SHD 85).

Wymianie podlega dekoder i karta z nim dostarczona, co jest o tyle istotne, że karty te nie są parowane i istniała możliwość uruchomienia jej w niektórych odbiornikach z czytnikami uniwersalnymi. W zamian oferowana jest nowa czarna karta v5.0, która już (choć parowana nadal nie jest) w czytnikach innych odbiorników nie działa, najprawdopodobniej wraz z dekoderem Sagemcom WHD 80 (dostępnym już w Orange od jakiegoś czasu, model przeznaczony dla usługi DTH z satelity).

Jako że od 1 lutego ze starych kart wyłączono dostęp do paczki CANAL+, to jeśli ktoś te kanały opłaca, to poniekąd nie ma wyboru, aby oglądać dalej kompletną ofertę - wymianę musi zrealizować. Można powiedzieć, że to dość drastyczna forma przymusu...

Póki co na stronie domowej operatora próżno szukać jakiejkolwiek informacji o operacji wymiany dekoderów, a jak wynika z komentarzy w sieci - nie wszystkich poinformowano i niektórych klientów wyłączenie dostępu do stacji CANAL+ zaskoczyło.

