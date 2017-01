Odtwarzacz Blu-ray 4K Ultra HD Sony UBP-X800

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek odtwarzacza Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800,

Zdjęcie Ultra HD Sony UBP-X800 /materiały prasowe

Model X800 obsługuje nagrania audio o wysokiej rozdzielczości i pozwala uzyskać audiofilski standard reprodukcji każdego źródła. Technologia DSEE HX optymalizuje częstotliwość próbkowania i rozdzielczość bitową, zapewniając dźwięk o większej wierności i szerszym zakresie dynamicznym, zbliżony do nagrań o wysokiej rozdzielczości.

Większość odtwarzaczy Blu-ray Disc przesyła obraz i dźwięk do telewizora przez wspólne wyjście HDMI. W celu ograniczenia zakłóceń elektrycznych i zapewnienia najwyższej jakości dźwięku model X800 pozwala na rozdzielenie sygnałów audio/wideo i ich reprodukcję przez niezależne wyjścia HDMI.

Nadzwyczajna jakość to także zasługa tłumiącej wibracje podstawy. Obsługa pełnego wachlarza kodeków audio zapewnia nieskazitelną jakość odtwarzania plików o wysokiej rozdzielczości w formatach do 192 kHz / 24 bity oraz DSD do 11,2 MHz.

Jednym z najważniejszych elementów odtwarzacza Blu-ray 4K Ultra HD X800 jest opracowany przez Sony napęd Precision HD. Pomaga on uzyskać dobre, stabilne parametry odczytu praktycznie każdego nośnika optycznego: DVD Video i DVD Audio, CD i Super Audio CD, Blu-ray 3D i BD-ROM. W razie potrzeby można też skorzystać z portu USB, zapewniającego obsługę niemal każdego formatu.

Ponadto odtwarzacz jest wyposażony w różne kodeki wideo umożliwiające oglądanie obrazu 4K przesyłanego strumieniowo z serwisów filmowych, takich jak Netflix, jak również zaawansowany system Sony do przetwarzania sygnału wideo, interpolujący materiały SD i HD do jakości zbliżonej do 4K. W przypadku wyświetlania materiału 4K HDR na telewizorze 4K SDR odtwarzacz X800 wykorzystuje specjalny algorytm Sony, w celu zagwarantowania prawidłowej reprodukcji poziomów jasności i przejść kolorystycznych — a w rezultacie najlepszego możliwego obrazu.

Wbudowane łącze Bluetooth daje możliwość użycia słuchawek bezprzewodowych i pozostania sam na sam ze słuchanym dźwiękiem. Funkcja ta nie wpływa na reprodukcję dźwięku przez głośnik telewizora, dzięki czemu pozwala uczestniczyć w seansie także innym członkom rodziny. Możliwe jest również połączenie odtwarzacza z głośnikami bezprzewodowymi w celu równoczesnego słuchania dźwięku przed telewizorem i w miejscach od niego oddalonych, w których został umieszczony głośnik bezprzewodowy.

Odtwarzacz Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800 będzie do nabycia wiosną 2017 r