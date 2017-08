Moduły CI/CI+ w telewizorze i tunerze - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Niewiele osób posiadających telewizor zdaje sobie sprawą z tego, że za sprawą modułu dostępu warunkowego (CAM) znajdującego się w odbiorniku możemy oglądać telewizję satelitarną bez konieczności podłączania dekodera. Na co jeszcze pozwala ta technologia. Oto 10 najważniejszych pytań i odpowiedzi.

Zdjęcie Skorzystanie z modułu oznacza m.in. o jeden pilot mniej w domu /materiały prasowe

1. Co to jest moduł CAM?

Moduł CAM (ang. Conditional Access Module), czyli moduł dostępu warunkowego jest małym urządzeniem elektronicznym, zazwyczaj wyposażonym w gniazdo dla dużej karty kodowej lub dwóch kart (dużej i małej SIM - rzadkość), który służy do zdekodowania kanałów płatnej telewizji cyfrowej w tunerze lub telewizorze z gniazdem CI/CI+. Zazwyczaj są one wykorzystywane w platformach satelitarnych, chociaż operatorzy płatnej naziemnej telewizji cyfrowej (Mediaset Premium) i kablowej (UPC) również korzystają z rozwiązań CAM + karta. Kształtem jest dopasowany do wielkości karty PC - używany jako typ interfejsu PCMCIA dla transmisji DVB.



Większość systemów szyfrowania ma rozwiązania oparte na modułach CI lub CI+, choć niektóre z nich utrudniają dostęp do modułów (np. Cisco/NDS VideoGuard) ze względów bezpieczeństwa, bo z modułu można w sposób nielegalny wyjąć tzw. box keys i piracko oferować płatne kanały po sieci. Niektóre zaś oferują takie rozwiązania w modułach profesjonalnych wielostrumieniowych tylko dla kablówek i hoteli.



2. Jakie są rodzaje modułów CAM?

Reklama

Nie licząc podziału na CI i CI+, to jest wiele podziałów modułów CAM. Najprostszy podział to na moduły jednosystemowe np. tylko na system Conax i wielosystemowe (Conax, Viaccess, Seca, Nagravision) oraz jednostrumieniowe (bez opcji nagrywania drugiego kanału) i wielostrumieniowe (zwykle dla profesjonalnych zastosowań w kablówkach). Są moduły typowo operatorskie z przypisaną kartą, profesjonalne i niezależne czy nawet programowalne według potrzeb użytkownika (DiabloCAM). Są też moduły bezkartowe, z jedną kartą lub dwiema kartami (AlphaCrypt TC), a także moduły z WiFi lub gniazdem na karty pamięci, np. do nagrywania. Produkowane są moduły z różnymi wersjami danego systemu dostępu, co oznacza, że najnowsza karta 6.0 nie będzie pracować w starym module, np. Viaccess 4.0 - francuski dostawca systemu ma takie ograniczenia.

3. Lepszy dekoder czy moduł CAM?

Są różne szkoły na ten temat. Moduł w telewizorze zmniejsza liczbę stosowanych pilotów w domu, ale dekoder daje większe możliwości (nagrywanie, VOD i usługi dodatkowe). W Polsce jest tak, że operatorzy pay-tv nie bardzo garną się do modułów, bo jest z tym większy problem techniczny (klienci i instalatorzy sobie z tym nie radzą, nie umieją aktywować, nie mają doświadczenia). Dlatego platformy wolą wciskać swoje dekodery, które czasami mają żenująco niski poziom.



Moduł jest mniejszy, tańszy i łatwiejszy przy logistyce (wysyłka kosztuje mniej) i można go łatwo przewozić, np. z domu na działkę czy do zagranicznego domu. Do tego operatorzy obawiają się piractwa przez moduły, choć częściej piracone są niektóre stare dekodery po amortyzacji. Rynek modułów powinien obejmować zasięgiem minimum 10 proc. klientów platformy, a w Polsce tak nie jest. W wielu krajach wybrani operatorzy postawili prawie wyłącznie na same moduły, bo to jest tańsze rozwiązanie przy pewnych biznesowych założeniach i braku usług dodatkowych (VOD).



4. Czym się różni moduł CI od CI+?

Moduł CI od modułu CI+ wizualnie nie różni się niczym, ale moduł CI+ może nie działać w zwykłych tunerach czy starszych telewizorach z gniazdem CI. Moduł CI+ może nie być widoczny przez taki tuner. Trzeba wcześniej zasięgnąć informacji, czy dany tuner HD, czy telewizor ma odpowiedni typ gniazda i obsługi modułu CI+. Takim klasycznym przykładem są moduły CI+ nc+, gdzie dodatkowo karta jest przypisana do CAM-u i nie można jej przełożyć do innego CAM-u lub czytnika w dekoderze.



Moduł CI+ pozwala na lepszą kontrolę operatora i komunikację z telewizorem (automatyczna lista kanałów danej platformy, jeśli producent telewizora dogadał się z operatorem pay-tv w danym kraju). Taki moduł stwarza jednak czasami więcej problemów technicznych.

Zdjęcie Moduły CI/CI+ pozostają tajemnicą dla wielu użytkowników telewizorów / materiały prasowe

5. To w telewizorze można mieć moduł i płatną telewizję?

Wielu pytających jest zdziwionych faktem, że mogliby dekodować kanały nc+ czy Cyfrowego Polsatu w swoim telewizorze, który ma wszystkie potrzebne tunery i slot CI+. Wielu posiadaczy takich telewizorów niepotrzebnie kupuje dekoder danej platformy, jakby nie mają świadomości, że jest prostsze i wygodniejsze rozwiązanie dzięki małemu modułowi. Pamiętać należy, że moduł nie pozwala na korzystanie z VOD-u (w nc+) czy rozwiązań sieciowych, więc wtedy dekoder HD jest potrzebny.