ESET Smart TV Security - aplikacja antywirusowa dedykowana telewizorom z Androidem

Podłączenie telewizorów do sieci naraziło na cyberataki. Przestępcy zauważyli już potencjał „smart TV” i z pewnością spróbują wykorzystać go do swoich celów. Właśnie dlatego pojawił się pierwszy antywirus dedykowany telewizorom typu smart z Androidem – ESET Smart TV Security.

Skończyły się czasy telewizji tradycyjnej. Podłączenie telewizorów do Internetu zrewolucjonizowało odbiór i formę użytkowania. Dzięki nowym funkcjonalnością użytkownicy mogą nie tylko oglądać swoje ulubione programy, teraz także w opcji VOD, ale również przeglądać strony internetowe i korzystać z rozmaitych aplikacji. Wraz z tymi funkcjami, mogą pojawić się również problemy.

ESET Smart TV Security to aplikacja stworzona przez firmę ESET, dostarczającą ochronę antywirusową ponad 110 milionom użytkownikom prywatnym i firmom na całym świecie, w tym 4 milionom Polaków. Nowy produkt ESET powstał na skutek ewolucji urządzeń Internetu rzeczy (IoT), czyli urządzeń podłączonych do sieci. Jak przewidują statystyki, do 2020 roku na całym świecie będzie ponad 30 miliardów tego typu sprzętów. Dużą część z nich będą stanowić telewizory typu "smart". Zdaniem ekspertów z ESET, takie telewizory mogą zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem czy to wykradającym dane logowania z przeglądarek, czy też całkowicie blokującym dostęp do telewizora, żądając za jego odblokowanie okupu (tzw. zagrożenia ransomware). Cyberprzestępcy mogą również dołączać również takie telewizory do sieci maszyn zombie i przeprowadzać za ich pomocą ataki typu DDoS.

Ochrona antywirusowa Smart TV

Nowa aplikacja antywirusowa ESET Smart TV Security jest dostępna w tzw. modelu freemium. Oznacza to, że użytkownik może za darmo skorzystać z jej niektórych funkcji. Do nich należy m.in. bieżąca aktualizacja sygnatur wirusów, przez co produkt zapewnia skuteczną ochronę w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami, skanując każdą instalowaną na telewizorze aplikację. Ponadto, ESET Smart TV Security, za pomocą funkcji ochrony przed ransomware, chroni telewizor przed wirusami, które blokują dostęp do urządzenia, wyświetlając żądanie opłacenia okupu za jego odblokowanie. Jeśli aplikacja ESET znajdzie zagrożenie, to wyświetli odpowiedni komunikat i od razu je unieszkodliwi. Do bezpłatnych funkcji aplikacji należy również możliwość skanowania nośników USB podpinanych do urządzenia, gwarantując w ten sposób ochronę przed instalowaniem wirusów znajdujących się na zewnętrznym nośniku. W płatnym pakiecie funkcji premium ESET Smart TV Security znalazła się ochrona antyphishingowa wbudowanej przeglądarki internetowej. Funkcją premium jest również harmonogram skanowania, który umożliwia przeprowadzanie skanowania telewizora na przykład w środku nocy.

Rozwiązanie ESET Smart TV Security chroni przed złośliwym oprogramowaniem telewizory z systemem Android TV, a także niektóre konsole dla graczy, tj. Nvidia Shield, czy Razers Forge. Aplikację można pobrać wyłącznie z dedykowanego sklepu Google Play dostępnego na telewizorach z Android TV. Funkcje premium produktu można przetestować przez okres 30 dni. Producent umożliwia zakup aplikacji albo z licencją roczną, albo z płatnościami w cyklach miesięcznych.