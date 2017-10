Bose udoskonala słuchawki QC35

Słuchawki Bose QC35 zyskują obsługę asystenta Google oraz możliwość regulacji redukcji szumów.

Zdjęcie Nowe słuchawki Bose QC35 II /materiały prasowe

Firma Bose przedstawiła nową wersję słuchawek QC35 - tym razem z możliwością obsługi przy pomocy asystenta Google i kontroli stopnia redukcji hałasu.



Słuchawki QC35 II zachowują wszystkie funkcje i cechy swego pierwowzoru, QC35. Zapewniają one tę samą zdolność redukcji szumów, identyczną jakość dźwięku, oraz aż do 20 godzin pracy na baterii. Również przyciski na prawej muszli pozostały te same - regulacja poziomu dźwięku, oraz przycisk wielofunkcyjny do odbierania połączeń i wywoływania Siri. Nowością jest przycisk funkcyjny na lewej muszli, pozwalający połączyć się z asystentem Google - bez konieczności wyjęcia telefonu, odblokowania wyświetlacza i odnalezienia odpowiedniej aplikacji.



Bose podjęło współpracę z firmą Google, aby stworzyć wyjątkową funkcjonalność, czyniącą QC35 II pierwszymi na świecie słuchawkami ze zintegrowaną obsługą asystenta Google. Asystent pomoże zarządzać muzyką i nie tylko - uruchomi konkretną playlistę, odtworzy piosenkę ulubionego artysty, a także doda do kalendarza Google ważne spotkanie. Pomoże pozostać w stałym łączu ze światem - począwszy od tych niewielkich czynności, jak wykonywanie połączeń, przez powiadamianie o otrzymanych wiadomościach i przypomnienie o nadchodzących wydarzeniach po przeczytanie ich treści na głos, kiedy tylko trzeba.



System mikrofonów umieszczonych w słuchawkach rejestruje głos z najwyższą możliwą dokładnością, dzięki czemu wypowiadane komendy są błyskawicznie rozpoznawane. Funkcja redukcji szumów natomiast, w ułamku milisekundy usuwa niepożądane dźwięki otoczenia - zatłoczony terminal portu lotniczego, gwarna ulica, czy peron w godzinach szczytu - użytkownik słyszy tylko asystenta oraz swoją muzykę.

Zdjęcie Bose QC35 II / materiały prasowe

Jak w przypadku poprzednika, funkcja redukcji hałasu QC35 II uaktywnia się w pełni, kiedy tylko słuchawki zostają włączone. Teraz jednak za pośrednictwem aplikacji Bose Connect App użytkownik może sam zdecydować czy chce redukcję pozostawić włączoną (high), zmniejszyć ją (low), czy też całkowicie wyłączyć (off). Aplikacja Connect App pozwala także zmieniać funkcję, przypisaną do przycisku funkcyjnego - między kontrolą stopnia redukcji a aktywacją asystenta głosowego Google.



Słuchawki QuietComfort 35 II z redukcją hałasu dostępne będą w kolorze czarnym oraz srebrnym. Przycisk funkcyjny umożliwi wywołanie asystenta Google w krajach, w których usługa ta jest dostępna. Na pozostałych rynkach przycisk funkcyjny umożliwi regulację stopnia redukcji hałasu.

Słuchawki Bose QC35 II wchodzą do sprzedaży cenie 1699 zł.