Bluesound RT100 – moduł łączności bezprzewodowej dla głośników

Bluesound wprowadził do sprzedaży moduł łączności bezprzewodowej dla głośników – model RT100. Urządzenie umożliwia m.in. bezprzewodowe połączenie dowolnego aktywnego subwoofera z soundbarem lub odtwarzaczem Bluesound.

Zdjęcie Bluesound RT100 /materiały prasowe

Bluesound, pierwszy na świecie system muzyczny multi-room wspierający hi-res audio, rozszerzył swoją gamę produktową o moduł łączności bezprzewodowej dla głośników - model RT100. Urządzenie to pozwala z łatwością połączyć soundbar PULSE SOUNDBAR lub jeden z odtwarzaczy Bluesound z dowolnym aktywnym subwooferem. Dzięki wykorzystaniu bezpośredniej technologii bezprzewodowej cały proces nawiązywania połączenia jest bardzo szybki i prosty, a przy tym nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych kabli. Po dołączeniu zewnętrznego subwoofera model PULSE SOUNDBAR podczas odtwarzania filmów i nagrań muzycznych skupia się na odwzorowaniu dynamiki zakresów średnio- i wysokotonowego. Pozwala to spotęgować brzmienie basu, a także zwiększa czystość i dynamikę brzmienia.

Reklama

Aby połączyć się z soundbarem PULSE SOUNDBAR wystarczy podłączyć RT100 do subwoofera poprzez złącze analogowe, nacisnąć przycisk parowania, a następnie zakończyć cały proces z poziomu smartfona lub tabletu. W przypadku subwoofera PULSE SUB cała procedura już jest zaimplementowana i moduł RT100 nie jest wymagany.

RT100 udostępnia również dodatkową aplikację do przekształcenia istniejących systemów stereo w sprzęt bezprzewodowy. Jako urządzenie obsługujące pełne pasmo przenoszenia, które może pracować zarówno w trybie nadajnika, jak i odbiornika, RT100 umożliwia przesyłanie sygnału audio do lub z dowolnego komponentu z wejściem USB lub analogowym. Moduł może służyć do łączenia systemu stereo z subwooferem PULSE SUB, a w przypadku wykorzystania kilku modułów RT100, do łączenia zestawu stereo z aktywnymi głośnikami bez potrzeby stosowania przewodów.



Model RT100 będzie dostępny w sprzedaży już na początku sierpnia.

Poglądowa cena detaliczna urządzenia wyniesie 599 zł.